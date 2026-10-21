Un altro Marchisio incanta la Juve: eurogol contro il Southampton

La Juventus scopre una nuova promessa cresciuta in casa: Davide Marchisio , figlio dell’ex centrocampista bianconero Claudio, si è messo in evidenza nella Premier League International Cup . Il classe 2009 sta attraversando una fase particolarmente positiva del suo percorso giovanile e continua a guadagnare spazio grazie alle sue prestazioni. Il suo ingresso nella sfida contro il Southampton ha confermato i progressi mostrati nelle ultime settimane. Un’altra tappa significativa per un ragazzo che vuole costruirsi una strada personale nel mondo del calcio.

Il gol contro il Southampton

La formazione inglese conduceva per 1-0 quando Marchisio è stato chiamato in causa nella ripresa. Al giovane bianconero sono bastati pochi minuti per lasciare il segno e cambiare l’inerzia dell’incontro. Ricevuta la sfera sulla trequarti, ha preso campo avanzando palla al piede, prima di preparare la conclusione. Da posizione centrale, ha scaricato un destro potente dalla distanza, trovando l’incrocio dei pali con una traiettoria imprendibile. Una giocata di grande qualità tecnica, che ha permesso alla Juventus U21 allenata da Panzanaro di ristabilire la parità e di rientrare in partita. Una rete spettacolare, arrivata con personalità e lucidità, che ha acceso i riflettori sulle qualità del giovane centrocampista.