Allenamento Juve, partitella e doppia difesa: cosa dice il campo prima del Rennes

La Juve si sta preparando alla sfida contro il Rennes in Europa League. Nella giornata di vigilia della partita, che si giocherà all'Allianz Stadium nella serata di giovedì 22 ottobre, i bianconeri sono scesi sul campo della Continassa per iniziare l'allenamento di rifinitura e capire quali saranno le direttive di Spalletti dopo il ko in campionato con la Lazio . Possibili diversi cambiamenti nell'undici titolare, necessari in un periodo davverso intenso e quando si gioca ogni tre giorni. La squadra insieme allo staff tecnico vuole dimenticare gli ultimi risultati in Serie A (un punto nelle ultime tre giocate) e provare a ritrovare entusiasmo nella competizione europea.

La seduta della Juve alla Continassa è iniziata in mattinata con la squadra sul campo a svolgere esercizi di attivazione. Ad allenamento iniziato è arrivato anche al campo Spalletti , subito pronto a dare le prime indicazioni al suo staff. I calciatori, intanto, hanno fatto i primi scatti e il lavoro di riscaldamento.

A seguire il consueto torello altro modo per iniziare ad alzare un po' i ritmi e prendere confidenza con il pallone, con applausi annessi a Domenichini, il vice del tecnico, per il suo compleanno. Una prima fase di lavoro dedicata dunque alla preparazione fisica e alla riattivazione muscolare, prima di entrare gradualmente nel vivo della seduta. L'allenatore ha iniziato a seguire da vicino le attività sul campo, dando le prime indicazioni in vista del lavoro previsto per la giornata.

Partitella e indicazioni

Poi la partitella a tema con un massimo due tocchi e a campo ridotto che ha visto le due squadre affrontarsi con grande intensità. Da una parte, con la pettorina e la difesa a quattro: Neto, Gatti, Rugani, Lucumì, Celik, McKennie, Koop, Cabal, Nico Gonzalez e Woltemade. Mentre dall'altra, con difesa a tre: Vicario, Kalulu, Bremer, Kelly; Zhegrova, Sarr, Douglas Luiz, Cambiaso; Merola, Boga, Kolo Muani. Durante la partitella anche tante indicazioni e tanto parlare tra i compagni, oltre a qualche consiglio sul come e dove giocare da parte dello staff. Qualche indicazione in vista di quel che sarà la sfida col Rennes con l'allenatore bianconero atteso poi alle 15 in conferenza stampa per provare a sciogliere gli ultimi dubbi legati alla formazione. Assenti in sei: gli infortunati Conceicao, Locatelli, Yildiz, Thuram, Grabara e Ekhator.

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