Yildiz rompe il silenzio, il post social infiamma compagni e tifosi Juve: "Joy in the process"
"Godersi il percorso". Una frase che fa capire come sta procedendo il recupero dall'infortunio di Yildiz. Lo stesso Kenan ha postato questa frase, in inglese, seguita da una carrellata di foto che lo ritraggono in diversi momenti della sua vita. Un post preso d'assalto da tifosi e anche compagni di squadra perché è inutile girarci attorno ma il classe 2005 sta mancando tantissimo alla Juventus di Spalletti per il suo modo di stare in campo e le sue giocate sempre essenziali per creare pericoli alle difese avversarie.
Yildiz e il recupero dall'infortunio
Yildiz non affretterà i tempi del suo rientro, ma continuerà a lavorare affinché possa tornare quando è effettivamente al 100% della sua condizione. Per questo, dopo l'intervento, ha svolto diverse sedute fisioterapiche prima di fare ritorno a Torino, alla Continassa, e proseguire nel lavoro concordato con lo staff per riprendere gradualmente l'attività fisica.
In Germania, smaltito il disappunto che il giocatore ha gestito in rigoroso silenzio, si è goduto l’affetto della famiglia, degli amici di sempre e dei parenti che solitamente non riescono ad incrociarlo per più di due volte l’anno. Ha fatto una bella ricarica di energia prima di rientrare alla base bianconera. Per rivederlo in campo servirà ancora un po' di tempo, intanto lui prosegue con il lavoro personalizzato.
Il commento di Thuram e Woltemade
Tra i commenti anche le faccine con i cuoricini di Khpehren Thuram, anche lui alle prese con il recupero dall'infortunio e che, come il turco, lo terrà lontano dal campo almeno fino a inizio 2027. La risposta dei tifosi è chiara: "Mancate entrambi", giusto a sottolineare l'importanza dei due calciatori nella squadra bianconera. Anche Woltemade ha voluto scrivere un messaggio al compagno con "evviva", seguito poi anche dai tanti sostenitori Juve che, per la maggiore, gli hanno dedicato un "torna presto" e "abbiamo bisogno di te", sottointendendo anche del momento difficile da parte della squadra.
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