Yildiz rompe il silenzio, il post social infiamma compagni e tifosi Juve: "Joy in the process"

"Godersi il percorso". Una frase che fa capire come sta procedendo il recupero dall'infortunio di Yildiz. Lo stesso Kenan ha postato questa frase, in inglese, seguita da una carrellata di foto che lo ritraggono in diversi momenti della sua vita. Un post preso d'assalto da tifosi e anche compagni di squadra perché è inutile girarci attorno ma il classe 2005 sta mancando tantissimo alla Juventus di Spalletti per il suo modo di stare in campo e le sue giocate sempre essenziali per creare pericoli alle difese avversarie.

Yildiz e il recupero dall'infortunio Yildiz non affretterà i tempi del suo rientro, ma continuerà a lavorare affinché possa tornare quando è effettivamente al 100% della sua condizione. Per questo, dopo l'intervento, ha svolto diverse sedute fisioterapiche prima di fare ritorno a Torino, alla Continassa, e proseguire nel lavoro concordato con lo staff per riprendere gradualmente l'attività fisica.