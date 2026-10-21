Spalletti, diretta conferenza Europa League Juve-Rennes: c'è anche Kolo Muani
Mancano poco più di 24 ore alla sfida di Europa League tra Juve e Rennes. I bianconeri si sono allenati questa mattina alla Continassa per preparare la gara e per cercare di capire quali saranno le scelte di Spalletti. Una partita importante per dimenticare il ko con la Lazio e proseguire nel cammino europeo al meglio dopo le due vittorie contro NEC e Celta Vigo, quest'ultima in rimonta grazie a Woltemade e Kolo Muani. Proprio il tecnico è chiamato a sciogliere gli ultimi dubbi nella consueta conferenza stampa della vigilia.
Spalletti e Kolo Muani, conferenza Juve-Rennes
L'allenatore è atteso alle ore 15 in conferenza per presentare la sfida di Europa League contro il Rennes, gara valida per la terza giornata della competizione. Insieme a lui ci sarà Kolo Muani.
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