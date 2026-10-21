Bremer avvertito da Alajbegovic, lo ignora e la Lazio segna: il caso Juve rivelato da Bordocam

Frattesi ritrova lo staff di Spalletti, Bremer parla nel cerchio

Tra i primi dettagli catturati dalle telecamere c'è l'abbraccio tra Frattesi e Domenichini, componente dello staff di Luciano Spalletti già conosciuto dal centrocampista durante le esperienze in Nazionale. Un momento di saluti che precede una serata destinata a regalare ben altre emozioni. A bordo campo si nota anche Locatelli, in stampelle e vicino a Carnevali. Un'immagine che racconta il clima particolare attorno alla sfida, mentre all'interno dello stadio si susseguono altri piccoli retroscena: Ferrero, per esempio, canta l'inno prima del fischio d'inizio. Prima della partita, Bremer prende la parola nel cerchio della squadra e prova a trasmettere un messaggio chiaro ai compagni: "Dobbiamo giocare per vincere". Un richiamo diretto, con parole che non lasciano spazio a interpretazioni e che assumono un significato particolare alla luce di quanto accadrà dopo i novanta minuti, con le dichiarazioni del brasiliano che faranno discutere.