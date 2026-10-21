Bremer avvertito da Alajbegovic, lo ignora e la Lazio segna: il caso Juve rivelato da Bordocam
La sconfitta della Juventus contro la Lazio non è soltanto una questione di risultato. Dietro il 3-0 biancoceleste, le immagini di Bordocam, il format di DAZN che racconta le partite attraverso dettagli e dialoghi catturati a bordo campo, restituiscono uno spaccato significativo delle difficoltà bianconere e della serata perfetta degli ospiti. Dalle reazioni di Spalletti dalla tribuna ai richiami tra i giocatori, passando per le occasioni mancate, le proteste e la gioia incontenibile della Lazio, emergono tanti episodi che aiutano a leggere la partita da una prospettiva diversa.
Frattesi ritrova lo staff di Spalletti, Bremer parla nel cerchio
Tra i primi dettagli catturati dalle telecamere c'è l'abbraccio tra Frattesi e Domenichini, componente dello staff di Luciano Spalletti già conosciuto dal centrocampista durante le esperienze in Nazionale. Un momento di saluti che precede una serata destinata a regalare ben altre emozioni. A bordo campo si nota anche Locatelli, in stampelle e vicino a Carnevali. Un'immagine che racconta il clima particolare attorno alla sfida, mentre all'interno dello stadio si susseguono altri piccoli retroscena: Ferrero, per esempio, canta l'inno prima del fischio d'inizio. Prima della partita, Bremer prende la parola nel cerchio della squadra e prova a trasmettere un messaggio chiaro ai compagni: "Dobbiamo giocare per vincere". Un richiamo diretto, con parole che non lasciano spazio a interpretazioni e che assumono un significato particolare alla luce di quanto accadrà dopo i novanta minuti, con le dichiarazioni del brasiliano che faranno discutere.
Spalletti, intanto, dalla tribuna sembra intuire immediatamente che qualcosa non stia funzionando. Il tecnico reagisce in maniera sconcertata dopo un colpo di ginocchio di Nico Gonzalez, episodio che gli ricorda quanto già visto a Cagliari. La sua insofferenza si manifesta anche in occasione di un rinvio sbagliato di Vicario e di un calcio d'angolo battuto male. Le indicazioni non mancano, così come la volontà di correggere gli errori in tempo reale. "Non lasciargli il buco, fateli girare", è uno dei messaggi che Spalletti indirizza alla squadra dalla tribuna. La sensazione, però, è che le sue parole facciano fatica a tradursi in comportamenti efficaci sul terreno di gioco.
- Bremer avvertito da Alajbegovic, lo ignora e la Lazio segna: il caso Juve rivelato da Bordocam
- Nico Gonzalez non viene ascoltato, Douglas va dai tifosi
- Il fallo su Nico Gonzalez, le proteste di Domenichini e il gol di Provstgaard
- Nuno Tavares a terra, la Juve non sfrutta la superiorità numerica
- Isaksen prega dalla panchina, poi arriva il tris di Del Bashiru
- La Juventus va sotto i fischi: Pinsoglio e Vicario richiamano i compagni
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS