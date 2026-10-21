“Sempre convinti di Spalletti”, “Giocatori umiliati”: Juve tra scelta della società e retroscena

Dal futuro di Spalletti fino ai problemi della rosa bianconera: il direttore di Tuttosport Guido Vaciago ha parlato di questo e molto altro nel corso di TS Live, il consueto appuntamento del mercoledì in live sul canale di Tuttosport. Il direttore ha iniziato parlando proprio dell'allenatore della Vecchia Signora: "Abbiamo dato una notizia che era già nell'aria ma della quale abbiamo avuto una conferma molto autorevole: John Elkann ha ribadito la totale fiducia in Spalletti. Anzi, l'immutata fiducia. La sconfitta contro la Lazio non ha cambiato il rapporto di fiducia tra la proprietà e l'allenatore. Questo non vuol dire che siano soddisfatti dell'inizio di questo campionato, ma che è convinta di Spalletti e di continuare con lui. Questo non soltanto perché crede nelle qualità di Spalletti, ma perché crede che solo con un minimo di continuità si possa costruire qualcosa di buono e di solido. Gli esempi di squadra che hanno tenuto duro con l'allenatore e la dirigenza sono sotto gli occhi di tutti, dal PSG in giù. Hanno creduto in Luis Enrique, sono andati avanti e sono diventati i più forti d'Europa. Quindi la Juve vuole dare continuità. Non è questo il punto di arrivo, non c'è soddisfazione ma c'è la necessità di tenere i polsi fermi".