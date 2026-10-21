“Sempre convinti di Spalletti”, “Giocatori umiliati”: Juve tra scelta della società e retroscena
Dal futuro di Spalletti fino ai problemi della rosa bianconera: il direttore di Tuttosport Guido Vaciago ha parlato di questo e molto altro nel corso di TS Live, il consueto appuntamento del mercoledì in live sul canale di Tuttosport. Il direttore ha iniziato parlando proprio dell'allenatore della Vecchia Signora: "Abbiamo dato una notizia che era già nell'aria ma della quale abbiamo avuto una conferma molto autorevole: John Elkann ha ribadito la totale fiducia in Spalletti. Anzi, l'immutata fiducia. La sconfitta contro la Lazio non ha cambiato il rapporto di fiducia tra la proprietà e l'allenatore. Questo non vuol dire che siano soddisfatti dell'inizio di questo campionato, ma che è convinta di Spalletti e di continuare con lui. Questo non soltanto perché crede nelle qualità di Spalletti, ma perché crede che solo con un minimo di continuità si possa costruire qualcosa di buono e di solido. Gli esempi di squadra che hanno tenuto duro con l'allenatore e la dirigenza sono sotto gli occhi di tutti, dal PSG in giù. Hanno creduto in Luis Enrique, sono andati avanti e sono diventati i più forti d'Europa. Quindi la Juve vuole dare continuità. Non è questo il punto di arrivo, non c'è soddisfazione ma c'è la necessità di tenere i polsi fermi".
Niente ultimatum per Spalletti: "Dipende anche da come perdi"
"E se la Juve continuasse a perdere? Non c'è una linea - ha continuato Vaciago -. La Juve potrebbe cambiare allenatore se la situazione precipitasse, ma stabilire adesso dove sono i confini tra il precipitare della stagione e il tenere duro sarebbe da cialtroni. Nelle società non è che si dice 'Se perdiamo le prossime due cambiamo l'allenatore'. Perché poi dipende anche come le perdi. Ci sono allenatori che sono stati mandati via dopo due vittorie ma perché si continuano a vedere i difetti, perché si percepisce che c'è qualcosa nello spogliatoio che non torna".
"Quindi dire adesso che Spalletti verrà cacciato se perde le prossime 3/4/5 o 6, sarebbe una cosa buttata lì. Magari ci azzecchi pure, ma per puro caso. Noi cerchiamo di avere un minimo di serietà dal punto di vista giornalistico. Poi è ovvio che se la situazione dovesse precipitare, un cambio di allenatore sarebbe necessario a un certo punto della stagione. E i dirigenti della Juve lo sanno. Ma non è che abbiano stabilito dov'è il burrone. Dipende anche da dettagli che non sono soltanto i risultati. Credo comunque che anche da parte della dirigenza, come della proprietà, ci sia la convinzione che serva stabilità, che porta poi ordine. Ordine che aiuta certi giocatori a rendere meglio, perché ora frullati da certi cambiamenti, frullati da questa gestione un po' isterica degli ultimi anni", ha aggiunto.
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