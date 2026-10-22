Bremer, segnale da Spalletti: la scelta sulla fascia da capitano Juve dopo la multa

TORINO - Dove eravamo rimasti? Per il mondo Juve, quello che osserva e vive le partite al di fuori della Continassa, le parole di Gleison Bremer dopo la sfida contro la Lazio sono state uno tsunami. Frasi espresse a caldo, sì, ma in qualche modo capaci di scuotere le coscienze seppur dette con modi e tempi sbagliatissimi: «Il mister dà indicazioni ma alla fine andiamo in campo noi. Io non posso prendere in braccio tutti. Io posso parlare e dare una mano, ma ognuno ha il suo carattere e io arrivo fino ad un certo punto. C’è chi ha più carattere e chi meno. C’è chi sente i fischi e magari ha paura».