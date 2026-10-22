Il Como, la Juve e perché il calcio è meraviglioso

Il calcio è una cosa meravigliosa perché esiste quel sentimento che adesso provano i tifosi del Como. E no, non è solo una grande gioia, ma quell’indefinibile e inebriante euforia di chi ha visto la storia sfilare suntuosa sotto i propri occhi, ne ha sentito il profumo intenso e ha capito che quelle due ore sono già diventate un indelebile tatuaggio nell’anima. Como-Manchester United 4-1 non è più un punteggio, è una pietra miliare nella vita di un popolo e di una città, il simbolo della potente bellezza del calcio quando sa rendere eterno l’effimero. Una partita ufficiale (e di Champions) tra Como e United, fino a ieri pomeriggio, era stata possibile nelle telecronache inventate di sfide a Subbuteo per Boomer e Gen X, una messinscena digitale in qualche videogioco per quelli nati dopo. Ieri quelle fantasie sono diventate realtà, come in un film.