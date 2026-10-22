Il Como, la Juve e perché il calcio è meraviglioso
Il calcio è una cosa meravigliosa perché esiste quel sentimento che adesso provano i tifosi del Como. E no, non è solo una grande gioia, ma quell’indefinibile e inebriante euforia di chi ha visto la storia sfilare suntuosa sotto i propri occhi, ne ha sentito il profumo intenso e ha capito che quelle due ore sono già diventate un indelebile tatuaggio nell’anima. Como-Manchester United 4-1 non è più un punteggio, è una pietra miliare nella vita di un popolo e di una città, il simbolo della potente bellezza del calcio quando sa rendere eterno l’effimero. Una partita ufficiale (e di Champions) tra Como e United, fino a ieri pomeriggio, era stata possibile nelle telecronache inventate di sfide a Subbuteo per Boomer e Gen X, una messinscena digitale in qualche videogioco per quelli nati dopo. Ieri quelle fantasie sono diventate realtà, come in un film.
E come in un film il Como ha vinto, ha dato una lezione di calcio ai maestri inglesi, ha regalato spettacolo calcistico a tutta Europa. E non si facciano fregare, i tifosi del Como e i romantici del calcio, da chi dirà che la squadra di Fabregas ha battuto uno United dimesso e precipitato in una buca (nella quale continua a scavare). Lo United è lo United e resta uno dei cinque club più ricchi, potenti e famosi del mondo. Certo, il Como non è esattamente una squadra di poveracci e di favolosa non c’è solo la storia di una piccola squadra che sta scrivendo una leggenda, ma anche la quantità di denaro investita dalla proprietà.
Juventus, ne sai qualcosa
Ma c’è modo e modo di investire e ne sa qualcosa la Juventus, il cui popolo, oggi pomeriggio, darà prova di un altro aspetto meraviglioso del calcio, meno euforizzante, ma lo stesso intenso: l’amore incondizionato per la propria squadra. Avvitata in un loop che inizia ad assomigliare in modo inquietante a quello dello United, la Juventus giocherà una partita di Europa League davanti a un stadio pieno e un’audience televisiva del tutto analoga alle più nobili sfide di Champions.
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