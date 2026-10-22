"Ci siamo detti le cose in faccia": Kolo Muani, cosa c’è dietro le parole in conferenza

Se lo aspettava diverso il suo ritorno in bianconero. O comunque meno tormentato. A level realizzativo, dove Kolo Muani non ha ancora imboccato la via della continuità; e di rapporti con i compagni. Invece, riecco la tensione dei suoi primi sei mesi in bianconero. Quelli in cui si trovò “costretto” a caricarsi sulle spalle gran parte del peso offensivo di una squadra che faticava - e non poco - a produrre occasioni da gol e a concretizzarle. Isolandosi dal mormorio di fondo di qualche compagno insoddisfatto per lo scarso impiego con Motta - prima - e Tudor - poi -. Stavolta però, ad animare lo spogliatoio sono state le dichiarazioni del vice capitano, Gleison Bremer, che a margine del ko interno con la Lazio si è lasciato scappare qualche reprimenda di troppo nei confronti di chi, a detta sua, “si nasconderebbe quando sente i fischi”.

"C'era tensione, ma poi..." E Kolo Muani, incalzato nella sala stampa dell’Allianz per la presentazione del match di stasera con il Rennes, è ripartito proprio da lì: “C’era un po’ di tensione - ha rivelato l’attaccante francese - ma poi abbiamo avuto modo di parlarne tra di noi all’interno dello spogliatoio, perché bisognava dirsi le cose in faccia. Ma è stata una discussione costruttiva. Ora dobbiamo dimostrare in campo quello che sappiamo fare e seguire le indicazioni che ci dà il mister".