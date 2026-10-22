Un dato chiave per capire la crisi Juve: perché il primo schiaffo è quasi sempre fatale

Il problema non è soltanto il risultato finale. O meglio: è una conseguenza. Il guaio è l’approccio. La Juve di Luciano Spalletti continua a pagare a caro prezzo i primi tempi, con una tendenza che ormai racconta una fragilità strutturale: in 47 partite di gestione è andata sotto nel punteggio 18 volte e soltanto in tre occasioni è riuscita a ribaltare completamente il risultato. Un campanello d’allarme che va oltre i numeri e fotografa una squadra che fatica a entrare in partita e ancora di più a rialzarsi dopo il primo schiaffo.

L’elenco degli svantaggi è lungo e trasversale: dallo Sporting al Bodø Glimt, dal Napoli all’Atalanta, dall’Inter al Galatasaray, fino ai ko più recenti contro Como, Fiorentina e Lazio. Cambiano gli avversari, cambiano le competizioni, ma il copione si ripete. Basta un episodio sfavorevole perché la Juve perda sicurezza, smarrisca le distanze e inizi a rincorrere una gara già indirizzata. Le poche eccezioni confermano la regola. A Bodo, col Cagliari in casa lo scorso anno e a Vigo la settimana scorsa in Europa League i bianconeri hanno trovato la forza di trasformare lo svantaggio in vittoria.