Barzagli traccia la linea Juve: "Non c'è riuscito nessuno. Tre dirigenze, cosa serve adesso"

Andrea Barzagli tra passato, futuro e... presente. L'ex difensore ha rilasciato un'intervista al podcast 'Colpi da Maestro', su YouTube, condotto dal giornalista Marco Nosotti. Non si può, ovviamente, non parlare di Juventus. Il passato, ma anche e soprattutto il presente del club bianconero, che sta vivendo una fase delicata e non semplice. Non mancano ricordi, aneddoti e una battuta anche sul suo percorso nel mondo degli allenatori: oggi è allenatore in seconda dell'Italia U21 guidata dal ct Silvio Baldini.

Barzagli e l'Italia U21 Barzagli parte dalla trasformazione del mondo del calcio: "Il calcio si è trasformato, anche il ruolo del difensore sta cambiando: gli viene richiesto di più in costruzione, in un gioco molto più rapido. Una base del difensore come prima non esiste più. Si lavorava più nello specifico, su cose noiosissime, che ti fanno perdere tempo e fatica mentale". Il suo percorso da allenatore comincia con l'Italia U21: "Allenare era un progetto. Non fisso, subito dopo aver smesso: lì volevo prendermi degli anni, ma volevo mettermi alla prova. E iniziare affiancando qualcuno: ho cominciato e vediamo come andrà a finire".