Europa LEAGUE
giovedì 22 ottobre 2026
Allianz Stadium
18:45
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Juve-Rennes, diretta Europa League: formazioni e risultato in tempo reale, le scelte di Spalletti
Imperativo reagire. La Juve si riaffaccia in Europa League per sfidare il Rennes, con l'obiettivo di voltare pagina dopo il pesante ko contro la Lazio in campionato. La squadra di Spalletti proverà a restare a punteggio pieno, e vincere ancora dopo le due vittorie contro NEC e Celta Vigo nelle prime due giornate.
15:50
Convocati Juve, c'è una prima volta assoluta
In vista della partita contro il Rennes, la Juventus ha svelato la lista dei convocati scelta da Spalletti. Spalletti dovrà fare a meno di Locatelli, Yildiz, Thuram, Grabara, Ekhator e Conceicao per infortunio, mentre Zhegrova e Milik non sono in lista UEFA. Prima convocazione, invece, per il giovane Merola (ecco la sua storia).
CONVOCATI JUVENTUS: 2 Celik, 3 Bremer, 4 Gatti, 6 Kelly, 8 Koopmeiners, 9 Kolo Muani, 12 Douglas Luiz, 13 Boga, 15 Kalulu, 17 Alajbegovic, 20 Cambiaso, 22 McKennie, 23 Pinsoglio, 25 Vicario, 26 Lucumi, 27 Woltemade, 29 Sarr, 31 Gonzalez, 32 Cabal, 33 Neto, 51 Merola.
15:44
Dove vedere Juve-Rennes in tv e in streaming
La Juventus si prepara ad affrontare il Rennes giovedì 22 ottobre, in occasione della terza giornata della League Phase di UEFA Europa League. La sfida andrà in scena all’Allianz Stadium, dove i bianconeri cercheranno di sfruttare il fattore campo per conquistare un risultato positivo. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 18:45, in un appuntamento importante per il cammino europeo di entrambe le formazioni. I tifosi potranno seguire la partita in diretta televisiva su Sky Sport, con la possibilità di assistere all’incontro anche in streaming. La gara sarà infatti disponibile sulle piattaforme NOW e Sky Go, per non perdere neanche un minuto della sfida. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.
Allianz Stadium - Torino
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