Juve-Rennes, diretta Europa League: formazioni e risultato in tempo reale, le scelte di Spalletti

Imperativo reagire. La Juve si riaffaccia in Europa League per sfidare il Rennes , con l'obiettivo di voltare pagina dopo il pesante ko contro la Lazio in campionato. La squadra di Spalletti proverà a restare a punteggio pieno, e vincere ancora dopo le due vittorie contro NEC e Celta Vigo nelle prime due giornate.

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Convocati Juve, c'è una prima volta assoluta

In vista della partita contro il Rennes, la Juventus ha svelato la lista dei convocati scelta da Spalletti. Spalletti dovrà fare a meno di Locatelli, Yildiz, Thuram, Grabara, Ekhator e Conceicao per infortunio, mentre Zhegrova e Milik non sono in lista UEFA. Prima convocazione, invece, per il giovane Merola (ecco la sua storia).