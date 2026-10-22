Convocati Juve, c'è una prima volta assoluta: su chi punta Spalletti contro il Rennes
La Juve torna in campo. I bianconeri vogliono voltare pagina dopo la dura sconfitta con la Lazio: giorni di analisi hanno accompagnato Spalletti e la squadra alla sfida di oggi, in Europa League, contro il Rennes. L'obiettivo quello di restare a punteggio pieno dopo le due vittorie nelle prime due sfide del torneo. Per farlo, il tecnico avrà a disposizione 21 calciatori, con una novità.
Juve, i convocati per l'Europa League
Di seguito la lista completa dei calciatori convocati da luciano Spalletti per la sfida di questa sera contro i rossoneri francesi con la novità del giovane Antonio Stefano Merola.
JUVENTUS: 2 Celik, 3 Bremer, 4 Gatti, 6 Kelly, 8 Koopmeiners, 9 Kolo Muani, 12 Douglas Luiz, 13 Boga, 15 Kalulu, 17 Alajbegovic, 20 Cambiaso, 22 McKennie, 23 Pinsoglio, 25 Vicario, 26 Lucumi, 27 Woltemade, 29 Sarr, 31 Gonzalez, 32 Cabal, 33 Neto, 51 Merola.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS