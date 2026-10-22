Convocati Juve, c'è una prima volta assoluta: su chi punta Spalletti contro il Rennes

La Juve torna in campo. I bianconeri vogliono voltare pagina dopo la dura sconfitta con la Lazio: giorni di analisi hanno accompagnato Spalletti e la squadra alla sfida di oggi, in Europa League, contro il Rennes. L'obiettivo quello di restare a punteggio pieno dopo le due vittorie nelle prime due sfide del torneo. Per farlo, il tecnico avrà a disposizione 21 calciatori, con una novità.