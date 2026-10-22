Spalletti, obbligo di fiduciaCalcio

Convocati Juve, c'è una prima volta assoluta: su chi punta Spalletti contro il Rennes

Bianconeri impegnati in Europa League, 21 i calciatori a disposizione del tecnico con... una novità
Scegli Tuttosport come fonte preferita su Google

Pubblicato il 22.10.2026, 12:41 (Aggiornato il 22.10.2026, 12:55)

4 min

juveconvocatiSpalletti

1 / 3

Successiva
JuventusJuventus Tutte le notizie sulla squadra

La Juve torna in campo. I bianconeri vogliono voltare pagina dopo la dura sconfitta con la Lazio: giorni di analisi hanno accompagnato Spalletti e la squadra alla sfida di oggi, in Europa League, contro il Rennes. L'obiettivo quello di restare a punteggio pieno dopo le due vittorie nelle prime due sfide del torneo. Per farlo, il tecnico avrà a disposizione 21 calciatori, con una novità.

Juve, i convocati per l'Europa League

Di seguito la lista completa dei calciatori convocati da luciano Spalletti per la sfida di questa sera contro i rossoneri francesi con la novità del giovane Antonio Stefano Merola.

JUVENTUS: 2 Celik, 3 Bremer, 4 Gatti, 6 Kelly, 8 Koopmeiners, 9 Kolo Muani, 12 Douglas Luiz, 13 Boga, 15 Kalulu, 17 Alajbegovic, 20 Cambiaso, 22 McKennie, 23 Pinsoglio, 25 Vicario, 26 Lucumi, 27 Woltemade, 29 Sarr, 31 Gonzalez, 32 Cabal, 33 Neto, 51 Merola.

1 / 3

Successiva
Tutte le news
Juventus

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS