"Allenare la Juve", Bonucci dal sogno... all'incubo: "Notti folli prima di giocarci contro"

Dal suo ritorno alla Juventus fino al paragone con Alessandro Bastoni: dalla sala Var di Lissone, in un evento organizzato da Iliad e Lega Calcio Serie A per il lancio della nuova edizione del concorso 'Vinci lo stadio con Iliad', l'ex difensore della Juventus Leonardo Bonucci ha parlato di tutto questo e molto altro. "Primo ricordo legato al calcio? Avrei detto la finale dell’Europeo, ma qui davanti abbiamo la foto di Alessandro Del Piero. Avevo un poster simile in camera, vestire la maglia della Nazionale era il sogno che non mi faceva dormire la notte. Esserci riuscito è stato un coronamento. Se chiudo gli occhi penso alla prima volta che ho giocato con la Nazionale a Montecarlo: per me lì è stato l’inizio di un grande percorso culminato poi nella vittoria dell’Europeo".

Il momento più difficile: "Il ritorno alla Juve dopo il Milan" Il difensore italiano ha parlato anche del momento più difficile della sua carriera: "Il ritorno alla Juventus dopo il Milan. Prendevo gli insulti sia da una parte sia dall’altra. Ho cercato di gestire: la prima partita allo Stadium la ricordo come fosse ora, mi fischiavano a qualsiasi tocco. Il primo obiettivo è stato riconnettermi con il mondo Juve, che per me era casa: con fatica ci sono riuscito, ma è stato il momento più difficile. Com’è bella la passione, è stata dura accettare critiche, insulti e cose più pesanti. Però, purtroppo o per fortuna, la voce dei tifosi pesa sempre: io sono andato per la mia strada e sono riuscito a riappacificarmi con il mondo Juve".