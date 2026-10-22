"Anni di errori, la maglia Juve pesa e lo vedo". Poi la risposta in diretta tv sul futuro di Spalletti

Carnevali a Sky Sport ha parlato così del momento della Juve tra la differenza di rendimento tra Serie A ed Europa League: " Io credo che la cosa importante è dare continuità, abbiamo alternato alcune partite buone e altre negative. Dobbiamo cercare di tornare a livelli buoni con la massima concentrazione per raggiungere i risultati buoni come abbiamo ottenuto in Europa League. Fiducia Spalletti? Io credo che noi dovremo cercare di ricostruire. In questi anni ci sono stati degli errori non solo sotto l'aspetto sportivo ma anche economico . Sta di fatto che ci siamo trovati quest'estate in una situazione di Seetlment agrimeent che ci ha bloccato sotto tante situazioni. Dobbiamo ricostruire cercando di dare continuità e avere le idee ben chiare , soprattutto non cambiare ogni momento perché sennò devi sempre ripartire da zero. Io sono qui da quattro mesi e cerco di portare quelle che sono le mie idee per cui non credo sia giusto cambiare ogni volta ci siano delle difficoltà".

Carnaveli: "La maglia Juve pesa. Bremer? Abbiamo chiarito"

Il dirigente bianconero prosegue: "La maglia della Juve pesa e la vedo nei giocatori e non dà quella serenità giusta per lavorare in un certo modo, soprattutto per i giovani. Noi dobbiamo cercare di supportarli, abbiamo un pubblico straordinario e dobbiamo cercare di dargli gioia, ma sappiamo anche che ci vuole del tempo. Panchina Juve pesante? Il mister è sempre il solito. Sa che deve lavorare, è vero che la panchina scotta ma siamo sempre in una società come la Juve. Da altre parti non capita, qui se fai due gare non fatte bene poi si parla di cambiamenti, questo non ci tocca più di tanto. Tutti sappiamo quel che possiamo fare, il mister sa dove deve lavorare e vogliamo dare continuità che in questi anni è mancata. Non è soltanto il lato sportivo ma anche economico, che è un problema grande e questo dobbiamo saperlo. Guardare gli allenamenti? Con Massara e Ottolini c'è un rapporto straordinario, abbiamo la possibilità di vedere l'allenamento e questo mi piace, si parla coi giocatori. Avete toccato il discorso di Bremer e non con lui perché sono dichiarazioni che non vanno bene. Lui ha parlato con la squadra, la cosa si è chiarita ed è normale assistere e supportare il nostro mister Spalletti".

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