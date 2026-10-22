Spalletti show: “Fatta pulizia nello spogliatoio. Quanti contro di me, ma state attenti altrimenti..."

"Si parla e ci si scontra dentro lo spogliatoio, ma la sera va tutto pulito". Spalletti fa capire a modo suo questi giorni in casa Juve, soprattutto dopo il ko contro la Lazio. Un momento complicato dove i fischi dei tifosi sono stati assordanti e anche le parole di Bremer non hanno aiutato. Per questo poi è stato necessario un chiarimento per far capire la direzione verso cui deve andare la squadra. E ora l'allenatore bianconeri si aspetta "una reazione" contro il Rennes .

Spalletti: "Nello spogliatoio si parla sempre, ci si scontra"

Spalletti parla a Sky Sport sul momento Juve: "Ogni giorno si va a parlare dentro uno spogliatoio, ci si incontra e scontra spesso. Ci si picchia addosso qualche volta, ma la sera va tutto pulito. Altrimenti il giorno dopo la testa riproduce altre cose. Speriamo di aver fatto un po’ di 'pulito', mi aspetto una reazione anche in base al dialogo che è venuto fuori. Mi sono piaciute molte cose che hanno detto i giocatori e oggi si devono mettere in pratica. Difesa a tre? Lo dirà il campo, che racconta sempre la verità. Dobbiamo stare attenti alle caratteristiche e qualità dei giocatori. Li dobbiamo mettere in campo cercando di fare evidenziare le loro caratteristiche, nessuno è così folle da mettere Zhegrova terzino destro".