Celik, dal gol all'infortunio: cosa è successo in Juve-Rennes e come sta

Brutte notizie per la Juventus e per Spalletti , costretto a rinunciare a Celik all’intervallo a causa di un problema muscolare. L’esterno turco, schierato titolare sulla fascia destra nella sfida col Rennes , ha accusato un fastidio alla coscia destra che ha spinto il tecnico bianconero a sostituirlo al rientro dagli spogliatoi. Al suo posto è entrato Kalulu , con le condizioni del giocatore che saranno da valutare nelle prossime ore.

Celik, infortunio Juve: le condizioni

Una tegola per la Juve, che rischia di perdere una pedina importante in vista dei prossimi impegni stagionali. Celik era stato tra i protagonisti dell’avvio di gara, trovando dopo pochi minuti la rete del momentaneo vantaggio bianconero. La sua prestazione si è però interrotta anzitempo, lasciando spazio alla preoccupazione per l’entità dell’infortunio. Adesso l’attenzione si sposta sugli esami e sulle sensazioni del giocatore, fondamentali per capire se si tratti soltanto di un problema passeggero o di qualcosa di più serio. La priorità sarà monitorare l’evoluzione del fastidio alla coscia destra, evitando rischi inutili. Nel mirino c’è soprattutto la trasferta di Lecce, in programma nel weekend, per la quale la presenza del turco resta da verificare. Le prossime ore saranno decisive per delineare il quadro clinico e capire se Celik potrà essere a disposizione.