“Ho chiesto io il rigore a Kolo. Siamo forti e la Juve è incredibile”, Woltemade bello di notte

Vicario:"Sappiamo la direzione da prendere"

Vicario a Sky Sport commenta la prestazione della Juve contro il Rennes: "Sicuramente un pareggio amaro per quello che abbiamo prodotto nel secondo tempo. Purtroppo non è arrivata la vittoria, ora dobbiamo recuperare e pensare a Lecce. Reazione? Ce la teniamo così come quello che abbiamo fatto di buono per portare a casa i tre punti. Abbiamo avuto anche delle difficoltà perché loro sono una squadra che ti viene addosso e ti sporca la partita, ci sono stati momenti dove siamo stati pochi lucidi. Nel complesso abbiamo provato a vincerla, il gol è stato annullato per fuorigioco. Ci teniamo la reazione".