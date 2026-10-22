“Ho chiesto io il rigore a Kolo. Siamo forti e la Juve è incredibile”, Woltemade bello di notte
"Ci teniamo la reazione": è questo il denominatore comune nelle parole dei protagonisti della Juve nel post partita contro il Rennes. Oltre all'amarezza del risultato viste anche le occasioni prodotte nel secondo tempo, Vicario, Woltemade e Koopmeiners analizzano con lucidità la sfida di Europa League. Avanti con Celik, sotto all'intervallo e il pari proprio con l'attaccante tedesco su rigore, nel finale anche la rete annullata a Lucumì per un presunto fuorigioco.
Vicario:"Sappiamo la direzione da prendere"
Vicario a Sky Sport commenta la prestazione della Juve contro il Rennes: "Sicuramente un pareggio amaro per quello che abbiamo prodotto nel secondo tempo. Purtroppo non è arrivata la vittoria, ora dobbiamo recuperare e pensare a Lecce. Reazione? Ce la teniamo così come quello che abbiamo fatto di buono per portare a casa i tre punti. Abbiamo avuto anche delle difficoltà perché loro sono una squadra che ti viene addosso e ti sporca la partita, ci sono stati momenti dove siamo stati pochi lucidi. Nel complesso abbiamo provato a vincerla, il gol è stato annullato per fuorigioco. Ci teniamo la reazione".
A chiudere il portiere bianconero spiega anche cosa è successo in questi giorni dopo la Lazio e cosa serve ora per andare avanti: "Quello che ci siamo detti dobbiamo metterlo in campo sempre, sappiamo qual è la direzione da prendere. Di carattere e voglia c'eravamo, poi non ci girano anche gli episodi a nostro favore".
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