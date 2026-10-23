Pagelle Juve: Gatti fuori contesto, Douglas Luiz inspiegabile, Woltemade maiuscolo

Dopo il clamoroso ko contro la Lazio, la Juve di Spalletti aveva l'occasione di rifarsi subito in Europa League. Occasione sprecata però perché contro il Rennes è finita soltanto in parità: ai bianconeri non sono bastati i gol di Celik e Woltemade. Sul finale era arrivata anche la rete del vantaggio di Lucumì, ma il gol è stato annullato dopo la revisione al Var, provocando la reazione furiosa dei tifosi su social e la rabbia di Spalletti nel post partita.

