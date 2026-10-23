Pagelle Juve: Gatti fuori contesto, Douglas Luiz inspiegabile, Woltemade maiuscolo
Dopo il clamoroso ko contro la Lazio, la Juve di Spalletti aveva l'occasione di rifarsi subito in Europa League. Occasione sprecata però perché contro il Rennes è finita soltanto in parità: ai bianconeri non sono bastati i gol di Celik e Woltemade. Sul finale era arrivata anche la rete del vantaggio di Lucumì, ma il gol è stato annullato dopo la revisione al Var, provocando la reazione furiosa dei tifosi su social e la rabbia di Spalletti nel post partita.
Vicario 6
Bravo su Nagida nel primo tempo, poi sempre e comunque vigile in area di rigore.
Gatti 5
Più grave il giallo che prende per una manata a Samba, nell'area del Rennes col pallone tra le mani del portiere, rispetto alla mancata lettura del movimento sul gol di Al-Taamari. Da braccetto è proprio fuori contesto.
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