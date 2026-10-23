Spalletti incredulo: "Leggerò il regolamento per capire il gol annullato"Europa League

Pagelle Juve: Gatti fuori contesto, Douglas Luiz inspiegabile, Woltemade maiuscolo

Voti e giudizi dei bianconeri dopo il pareggio contro il Rennes in Europa League: McKennie torna a far bene tra le linee, da Cambiaso non arrivano più risposte
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Paolo PirisiPaolo Pirisi

Pubblicato il 23.10.2026, 07:39

7 min

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Dopo il clamoroso ko contro la Lazio, la Juve di Spalletti aveva l'occasione di rifarsi subito in Europa League. Occasione sprecata però perché contro il Rennes è finita soltanto in parità: ai bianconeri non sono bastati i gol di Celik e Woltemade. Sul finale era arrivata anche la rete del vantaggio di Lucumì, ma il gol è stato annullato dopo la revisione al Var, provocando la reazione furiosa dei tifosi su social e la rabbia di Spalletti nel post partita.
 

Vicario 6

Bravo su Nagida nel primo tempo, poi sempre e comunque vigile in area di rigore.

 

"Cose disumane, Var patetico, Cambiaso imbarazzante e Kolo...": tifosi Juve e furia socialJuventus
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Gatti 5

Più grave il giallo che prende per una manata a Samba, nell'area del Rennes col pallone tra le mani del portiere, rispetto alla mancata lettura del movimento sul gol di Al-Taamari. Da braccetto è proprio fuori contesto.

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