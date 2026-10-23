Kaio Jorge è sbocciato, ora chiama la Juve: “Farei molto meglio. Allegri e Nedved…”

Alla Juve è stato una meteora, ora è tornato in Brasile e sta lasciando il segno a suon di gol. Dopo le 21 reti in 33 partite della passata stagione, quest'anno Kaio Jorge con il Cruzerio ha già segnato 11 gol in 24 presenze. Numeri importantissimi, che fanno venire tantissimi dubbi ai tifosi della Juve: se non si fosse rotto il tendine della rotula, il classe 2002 sarebbe esploso anche con la maglia bianconera?

Kaio Jorge e la Juve: "L'infortunio ha influito" Intervistato da Cronache di Spogliatoio, Kaio Jorge è tornato a parlare della sua esperienza a Torino: "Alla Juve in cinque mesi ho giocato meno di quanto mi sarei aspettato, speravo di avere almeno una ventina di minuti a partita, anche perché in settimana mi allenavo sempre al massimo e in amichevole facevo gol. Sicuramente sul mio cammino a Torino però ha influito l'infortunio".