Kaio Jorge è sbocciato, ora chiama la Juve: “Farei molto meglio. Allegri e Nedved…”
Alla Juve è stato una meteora, ora è tornato in Brasile e sta lasciando il segno a suon di gol. Dopo le 21 reti in 33 partite della passata stagione, quest'anno Kaio Jorge con il Cruzerio ha già segnato 11 gol in 24 presenze. Numeri importantissimi, che fanno venire tantissimi dubbi ai tifosi della Juve: se non si fosse rotto il tendine della rotula, il classe 2002 sarebbe esploso anche con la maglia bianconera?
Kaio Jorge e la Juve: "L'infortunio ha influito"
Intervistato da Cronache di Spogliatoio, Kaio Jorge è tornato a parlare della sua esperienza a Torino: "Alla Juve in cinque mesi ho giocato meno di quanto mi sarei aspettato, speravo di avere almeno una ventina di minuti a partita, anche perché in settimana mi allenavo sempre al massimo e in amichevole facevo gol. Sicuramente sul mio cammino a Torino però ha influito l'infortunio".
"Mi piacerebbe tornare alla Juve, oggi farei meglio"
Ora il brasiliano è tornato in Brasile, ma la Juve ha mantenuto il 30% sulla futura rivendita. Un contentino che non può bastare ai tifosi della Juve (e che ricorda il caso Huijsen), che avrebbero preferito vederlo giocare e segnare con la maglia della Vecchia Signora. "Adesso sarei pronto a tornare in Italia - ha detto il brasiliano - mi piacerebbe tornare alla Juve, oggi farei molto meglio. Sogno di giocare ancora in Italia, conosco già la lingua e mi piace il calcio italiano, quando sono arrivato ero ancora molto giovane. Resto legatissimo al club, che mi ha aiutato nel periodo difficile dell'infortunio e ha creduto in me, permettendomi di realizzare il mio sogno di giocare in Europa. Prima di firmare per i bianconeri ricordo che parlai anche con Allegri e Nedved che mi espressero tutta la loro voglia di vedermi in bianconero".
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