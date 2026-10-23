"Gol Juve annullato, c'entra... Mbappé": il chiaro errore del Var analizzato in diretta tv

Bene ma non benissimo. Si potrebbe riassumere così il pareggio della Juventus contro il Rennes in Europa League. I bianconeri sono prima andati in vantaggio per 1-0, poi si sono fatti superare per un 1-2 e nel secondo tempo sono riusciti a trovare la rete del 2-2. Un risultato che lascia l'amaro in bocca visto che in realtà la squadra di Spalletti aveva anche trovato il gol del 3-2, annullato ingiustamente per fuorigioco. Un punto è meglio di niente? Sicuramente.

Ma dopo la sconfitta contro la Lazio i tifosi si aspettavano una reazione più importante. Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Fabio Capello ha commentato: "È stata una bella partita. È emersa la qualità tecnica del Rennes, che ha giocatori molto abili e bravi nel dribbling; in alcune occasioni, si è messa in evidenza la difficoltà della difesa della Juventus a contrastare queste capacità tecniche".