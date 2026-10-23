Spalletti incredulo: "Leggerò il regolamento per capire il gol annullato"Europa League

"Gol Juve annullato, c'entra... Mbappé": il chiaro errore del Var analizzato in diretta tv

L'analisi dello studio di Sky Sport della partita della squadra di Spalletti contro il Rennes in Europa League
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Pubblicato il 23.10.2026, 10:32 (Aggiornato il 23.10.2026, 11:17)

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Bene ma non benissimo. Si potrebbe riassumere così il pareggio della Juventus contro il Rennes in Europa League. I bianconeri sono prima andati in vantaggio per 1-0, poi si sono fatti superare per un 1-2 e nel secondo tempo sono riusciti a trovare la rete del 2-2. Un risultato che lascia l'amaro in bocca visto che in realtà la squadra di Spalletti aveva anche trovato il gol del 3-2, annullato ingiustamente per fuorigioco. Un punto è meglio di niente? Sicuramente.

Ma dopo la sconfitta contro la Lazio i tifosi si aspettavano una reazione più importante. Intervenuto dagli studi di Sky Sport, Fabio Capello ha commentato: "È stata una bella partita. È emersa la qualità tecnica del Rennes, che ha giocatori molto abili e bravi nel dribbling; in alcune occasioni, si è messa in evidenza la difficoltà della difesa della Juventus a contrastare queste capacità tecniche".

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Marocchi: "Qualcosa di positivo e altro di assolutamente negativo"

Giancarlo Marocchi, invece, ha poi analizzato la prestazione della squadra di Spalletti: "Stavo pensando a cosa prendere come riferimento perché l'ultima partita non ha dato chiaramente grande soddisfazione in generale. Di positivo sembra una squadra a posto, quadrata, con ognuno nella propria posizione. Di assolutamente negativo c'è la mezz'ora da quando il Rennes pareggia fino alla fine del primo tempo, dove ha fatto un possesso palla e si è fatta correre dietro dai giocatori della Juve: questo è stato un brutto vedere. Poi siamo arrivati a una reazione che ha portato anche a un 3-2, poi annullato".

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