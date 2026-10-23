Lecce, altro infortunio verso la Juve: Di Francesco perde anche un titolare in attacco

Gli ultimi giorni della Juventus sono stati tutto tranne che facili. I bianconeri hanno prima perso 3-0 contro la Lazio e poi hanno pareggiato 2-2 con il Rennes in Europa League (con un gol annullato ingiustamente). Ora bisognerà pensare subito alla prossima partita, quella contro il Lecce in programma domenica 25 ottobre alle 18:00. In vista di quella sfida, però, l'allenatore giallorosso Eusebio Di Francesco dovrà fare a meno di un titolarissimo: Santiago Pierotti.

Lecce, infortunio per Pierotti: il comunicato ufficiale Ecco il comunicato del club: "L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Santiago Pierotti si è sottoposto a risonanza magnetica e TAC, presso lo Studio Radiologico “Quarta Colosso” di Lecce, che ha evidenziato una frattura composta del malleolo mediale della caviglia destra". I tempi di recupero non sono stati specificato ma per problemi di questo tipo lo stop è sempre molto lungo. Quel che è certo è che l'attaccante argentino non sarà convocato per la sfida contro la Juventus in programma tra soltanto due giorni. Dopo Ilic e Coulibaly, quindi, l'emergenza infortuni in casa giallorossa si allarga.