Lecce, altro infortunio verso la Juve: Di Francesco perde anche un titolare in attacco
Gli ultimi giorni della Juventus sono stati tutto tranne che facili. I bianconeri hanno prima perso 3-0 contro la Lazio e poi hanno pareggiato 2-2 con il Rennes in Europa League (con un gol annullato ingiustamente). Ora bisognerà pensare subito alla prossima partita, quella contro il Lecce in programma domenica 25 ottobre alle 18:00. In vista di quella sfida, però, l'allenatore giallorosso Eusebio Di Francesco dovrà fare a meno di un titolarissimo: Santiago Pierotti.
Lecce, infortunio per Pierotti: il comunicato ufficiale
Ecco il comunicato del club: "L’U.S. Lecce comunica che il calciatore Santiago Pierotti si è sottoposto a risonanza magnetica e TAC, presso lo Studio Radiologico “Quarta Colosso” di Lecce, che ha evidenziato una frattura composta del malleolo mediale della caviglia destra". I tempi di recupero non sono stati specificato ma per problemi di questo tipo lo stop è sempre molto lungo. Quel che è certo è che l'attaccante argentino non sarà convocato per la sfida contro la Juventus in programma tra soltanto due giorni. Dopo Ilic e Coulibaly, quindi, l'emergenza infortuni in casa giallorossa si allarga.
Pessime notizie per Di Francesco: il possibile sostituto
Per l'allenatore del Lecce si tratta di una bruttissima notizia perché fino a questo momento Pierotti era stato quasi sempre titolare. 7 partite giocate su 7 in Serie A e ben 454 minuti in campo. Il classe 2001 non può di certo definirsi un bomber (0 gol questa stagione, soltanto 1 in quella precedente) ma è un giocatore di gamba e sacrificio, molto utile per mantenere l'equilibrio tra attacco e difesa. Chi ci sarà al suo posto? A giocarsi i due posti come esterni d'attacco saranno Fatah, Ndri e Monteiro, che fino a questo momento si sono alternati sulle fasce del Lecce insieme a Pierotti.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS