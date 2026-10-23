Infortuni Juve, Celik e Nico Gonzalez ko: per quanto li perde Spalletti. Esito esami e comunicato
Celik e Nico Gonzalez, esami e temi di recupero
Il primo campanello d'allarme era arrivato durante la sfida europea contro il Rennes, quando Celik era stato sostituito al termine del primo tempo dopo aver fatto gol. Anche Nico Gonzalez ha accusato un fastidio muscolare dopo la partita, spingendo lo staff medico bianconero ad approfondire la situazione con gli esami diagnostici svolti nella mattinata successiva. Gli accertamenti hanno individuato due problemi distinti: una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro per Celik e una lesione di basso grado del soleo destro per Nico Gonzalez.
Si tratta di infortuni muscolari che richiederanno una gestione attenta, con il recupero legato alla risposta dei calciatori alle terapie e al lavoro riabilitativo. Sicuramente però rientreranno almeno dopo la sosta di novembre e salteranno così le sfide contro Lecce, Genoa, Napoli, Az Alkmaar e Fiorentina.
Il comunicato ufficiale della Juventus
Di seguito, il comunicato del club: "Dopo la gara di Europa League contro il Rennes, Zeki Celik, già sostituito al termine del primo tempo, e Nico Gonzalez hanno accusato fastidi muscolari e sono quindi stati sottoposti ad accertamenti diagnostici nella mattinata di oggi. Gli esami strumentali, effettuati al J|medical, hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro per Celik e una lesione di basso grado del soleo destro per Nico Gonzalez. Entrambi i giocatori hanno già iniziato i rispettivi programmi riabilitativi".
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