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Infortuni Juve, Celik e Nico Gonzalez ko: per quanto li perde Spalletti. Esito esami e comunicato

Il tecnico bianconero dovrà fare a meno dei due giocatori per le prossime partite: quali match salteranno e quando torneranno
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Pubblicato il 23.10.2026, 15:47 (Aggiornato il 23.10.2026, 16:33)

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Le notizie che nessun allenatore vorrebbe ricevere dopo una partita europea sono arrivate dagli accertamenti medici: la Juventus deve fare i conti con i problemi fisici di Celik e Nico Gonzalez, entrambi alle prese con lesioni muscolari dopo la gara di Europa League contro il Rennes. Gli esami strumentali effettuati al J|medical hanno confermato per i due calciatori infortuni di basso grado, che rendono necessario l'avvio dei rispettivi percorsi riabilitativi. Una doppia tegola per Spalletti in un momento delicato e ricco di partite.

Celik e Nico Gonzalez, esami e temi di recupero

Il primo campanello d'allarme era arrivato durante la sfida europea contro il Rennes, quando Celik era stato sostituito al termine del primo tempo dopo aver fatto gol. Anche Nico Gonzalez ha accusato un fastidio muscolare dopo la partita, spingendo lo staff medico bianconero ad approfondire la situazione con gli esami diagnostici svolti nella mattinata successiva. Gli accertamenti hanno individuato due problemi distinti: una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro per Celik e una lesione di basso grado del soleo destro per Nico Gonzalez.

Si tratta di infortuni muscolari che richiederanno una gestione attenta, con il recupero legato alla risposta dei calciatori alle terapie e al lavoro riabilitativo. Sicuramente però rientreranno almeno dopo la sosta di novembre e salteranno così le sfide contro Lecce, Genoa, Napoli, Az Alkmaar e Fiorentina. 

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Il comunicato ufficiale della Juventus

Di seguito, il comunicato del club: "Dopo la gara di Europa League contro il Rennes, Zeki Celik, già sostituito al termine del primo tempo, e Nico Gonzalez hanno accusato fastidi muscolari e sono quindi stati sottoposti ad accertamenti diagnostici nella mattinata di oggi. Gli esami strumentali, effettuati al J|medical, hanno evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro per Celik e una lesione di basso grado del soleo destro per Nico Gonzalez. Entrambi i giocatori hanno già iniziato i rispettivi programmi riabilitativi".

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