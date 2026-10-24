Juve, fatti benedire: già 59 partite saltate e nuovi infortuni all'orizzonte. Spalletti non si lamenta ma...
TORINO - Luciano Spalletti non si lamenta mai degli infortuni. Mai. Gli fa onore, visto che avrebbe validissimi motivi per sfoderare un alibi di ferro in un momento delicato come quello che sta vivendo la Juve. L’Europa League ha lasciato dei segni sui bianconeri. Molto pesanti, peggiori rispetto alle immediate sensazioni del post partita. Lucio ha perso, fino alla fine della prossima sosta per le nazionali prevista a novembre, due titolari che di fatto salteranno le prossime cinque sfide (tre di campionato e due di Europa League): out Zeki Celik e a sorpresa pure Nico Gonzalez.
Il turco, sostituito alla fine del primo tempo dopo aver illuso la Juve contro il Rennes, ha rimediato una lesione di basso grado al bicipite femorale. Starà fuori circa tre settimane. È andata peggio all’argentino: lesione di basso grado al soleo destro, con tempi di recupero stimati in circa un mese. Una bella botta.
I nuovi stop e il dubbio su Sarr
Se ne aggiunge un’altra potenziale. Già, perché Spalletti in vista della trasferta di Lecce si porta pure il dubbio sull’impiego da primo minuto di Pape Sarr: all’intervallo di Juve-Rennes, mentre si scaldava coi compagni, ha calciato un pallone accusando subito dopo un piccolo risentimento all’adduttore. Salvo complicazioni, in ogni caso, Lucio dovrebbe comunque convocarlo per la sfida del Via del Mare. Tra oggi e domani mattina, però, dovrà capire come e se impiegarlo: di sicuro il suo inserimento nell’undici titolare si può considerare in pericolo. Così Douglas Luiz e Koopmeiners, dopo essere stati spremuti in Europa League, potrebbero scendere in campo insieme pure in campionato.
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