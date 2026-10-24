La scusa che nessuno accampa (ma pesa)

Non è una cosa normale. Per quanto gli infortuni siano diventati un fattore sempre più strutturale nel calcio di oggi e nessuna squadra ne sia esente; la quantità e la qualità degli infortuni che hanno colpito la Juventus è decisamente più impattante nelle performance della squadra. Perdere, a inizio stagione e per un lunghissimo periodo, tre titolari importanti come Yildiz, Thuram e Locatelli è un handicap che ha limitato fin da subito le opzioni a disposizione di Spalletti.

Aggiungere, strada facendo, le assenze di Cambiaso, McKennie, Cabal, Boga e, adesso, anche Conceiçao e Nico Gonzalez tratteggia contorni paradossali alla situazione. Anche perché sembra un perfido esperimento quello di togliere, via via, i giocatori più importanti in una squadra che già non abbonda di campioni e giocatori risolutivi. In questo quadro, sconfortante per i tifosi della Juventus e per chi la allena, va sottolineata la serietà e la professionalità di Spalletti (e in generale del club) che non si lamenta più di tanto delle sfortunate circostanze e, soprattutto, non le cita come giustificazione dell’andamento zoppicante della squadra.