"Vicario top, ha una sola sfortuna. La Juve così fa specie ma...": Falcone esclusivo

Avete perso pedine importanti negli ultimi anni, ma trovate sempre un modo per funzionare. Siete più o meno forti della scorsa stagione? «Secondo me siamo più forti: abbiamo perso qualche giocatore, però l’ossatura della squadra è rimasta quella, quindi ci conosciamo tutti, giochiamo da più anni insieme ed è assolutamente un bene. I nuovi arrivati ci daranno una grossa mano».

"Portieri, per l'Italia mai un problema"

Chi verrà fuori nelle prossime settimane? «Geubbels secondo me è molto forte: in questo avvio di stagione, un po’ per gli infortuni e un po’ per l’adattamento al campionato nuovo, ci è mancato parecchio, ma se si sblocca in zona gol sono sicuro che farà bene».

Parlando di portieri, invece, gli italiani sono quelli che stanno facendo meglio in A a livello di rendimento. Si tende a sottovalutare la scuola azzurra? «Forse sì, anche perché abbiamo avuto tanti problemi in questi anni, ma mai quello della porta. Ora tra Donnarumma, Vicario, Carnesecchi e Caprile siamo messi molto bene. E alle loro spalle c’è Palmisani che sta crescendo tantissimo».

Lei proprio non si vuole citare? «Mi è capitato che alcuni miei compagni di squadra si chiedessero il perché non fossi in Nazionale. Naturalmente mi lusinga tutto questo, però devo essere obiettivo: Mancini ha convocato solo ottimi portieri, tutti molto forti. Un’esperienza in Nazionale l’ho fatta e se dovesse ricapitare sarei l’uomo più felice del mondo, ma l’Italia è in buone mani».