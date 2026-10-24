"Vicario top, ha una sola sfortuna. La Juve così fa specie ma...": Falcone esclusivo
Poco meno di un anno fa parò un rigore a Jonathan David all’Allianz Stadium. Wladimiro Falcone, dunque, è entrato a pieno titolo tra gli spauracchi di Spalletti. Guida, da capitano, un Lecce sulle ali dell’entusiasmo dopo il successo di Udine. Ed è un Lecce che non intende rallentare.
Sorpreso dall’avvio del suo Lecce?«No, non così sorpreso. Anzi, a Cagliari magari qualcosina in più potevamo fare e col Bologna meritavamo il punto. Però siamo abbastanza contenti del nostro avvio».
Avete perso pedine importanti negli ultimi anni, ma trovate sempre un modo per funzionare. Siete più o meno forti della scorsa stagione? «Secondo me siamo più forti: abbiamo perso qualche giocatore, però l’ossatura della squadra è rimasta quella, quindi ci conosciamo tutti, giochiamo da più anni insieme ed è assolutamente un bene. I nuovi arrivati ci daranno una grossa mano».
"Portieri, per l'Italia mai un problema"
Chi verrà fuori nelle prossime settimane? «Geubbels secondo me è molto forte: in questo avvio di stagione, un po’ per gli infortuni e un po’ per l’adattamento al campionato nuovo, ci è mancato parecchio, ma se si sblocca in zona gol sono sicuro che farà bene».
Parlando di portieri, invece, gli italiani sono quelli che stanno facendo meglio in A a livello di rendimento. Si tende a sottovalutare la scuola azzurra? «Forse sì, anche perché abbiamo avuto tanti problemi in questi anni, ma mai quello della porta. Ora tra Donnarumma, Vicario, Carnesecchi e Caprile siamo messi molto bene. E alle loro spalle c’è Palmisani che sta crescendo tantissimo».
Lei proprio non si vuole citare? «Mi è capitato che alcuni miei compagni di squadra si chiedessero il perché non fossi in Nazionale. Naturalmente mi lusinga tutto questo, però devo essere obiettivo: Mancini ha convocato solo ottimi portieri, tutti molto forti. Un’esperienza in Nazionale l’ho fatta e se dovesse ricapitare sarei l’uomo più felice del mondo, ma l’Italia è in buone mani».
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