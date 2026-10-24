I segnali dall’Europa League e l’unica alternativa di Spalletti: da cosa riparte la Juve

Sarà 3-5-2, con ogni probabilità. E sarà una Juve più abbottonata, anche a Lecce, quantomeno per dare maggiori certezze ai giocatori. Si ritorna sempre lì, ai confronti interni e poi esternati, durante i quali Spalletti ha lasciato spazio soprattutto alla squadra. Per capire il momento, per scrutare gli animi. Certo, non immaginava di affrontare la sfida di domani con tutte queste assenze, per questo bisognerà provare a pescare qualche virtù tra le mille necessità. Intanto, in difesa: il ritorno di Gatti dal 1’ in campionato potrebbe permettere a Kalulu di allargarsi a tutta fascia, considerata l’assenza sia di Celik che di Nico Gonzalez; in mezzo toccherà nuovamente a Bremer, mentre sulla sinistra Lucumi è pronto a rilevare Kelly.