I segnali dall’Europa League e l’unica alternativa di Spalletti: da cosa riparte la Juve

I bianconeri preparano la trasferta al Via del Mare. Lucio in missione per trovare "quel pezzettino per essere continui"
Scegli Tuttosport come fonte preferita su Google

Cristiano CorboCristiano Corbo

Pubblicato il 24.10.2026, 09:38

4 min

JuventusSpallettiLecce

1 / 3

Successiva
JuventusJuventus Tutte le notizie sulla squadra

Sarà 3-5-2, con ogni probabilità. E sarà una Juve più abbottonata, anche a Lecce, quantomeno per dare maggiori certezze ai giocatori. Si ritorna sempre lì, ai confronti interni e poi esternati, durante i quali Spalletti ha lasciato spazio soprattutto alla squadra. Per capire il momento, per scrutare gli animi. Certo, non immaginava di affrontare la sfida di domani con tutte queste assenze, per questo bisognerà provare a pescare qualche virtù tra le mille necessità. Intanto, in difesa: il ritorno di Gatti dal 1’ in campionato potrebbe permettere a Kalulu di allargarsi a tutta fascia, considerata l’assenza sia di Celik che di Nico Gonzalez; in mezzo toccherà nuovamente a Bremer, mentre sulla sinistra Lucumi è pronto a rilevare Kelly.

Spalletti, le scelte per Lecce

Tema esterni, quindi: con Pierre largo, dall’altra parte toccherà a Cambiaso. Considerato il momento, nessuna possibilità di vedere un’ala offensiva con un compito così delicato. E ancora: Douglas Luiz in cabina di regia, Koopmeiners forzatamente al suo fianco, McKennie ancora tra le linee, provando a rendersi ibrido in fase offensiva, cioè a rendersi il vero supporto per le due punte, magari partendo dall’out destro.

"Cose disumane, Var patetico, Cambiaso imbarazzante e Kolo...": tifosi Juve e furia socialJuventus
Guarda la gallery

Tornerà il doppio attaccante? La possibilità è decisamente forte. Sia per sfruttare il buon momento di Woltemade. Sia per dare un’altra occasione a Kolo Muani, che avrebbe rischiato la panchina nel caso in cui Nico Gonzalez fosse stato a disposizione.

1 / 3

Successiva
Tutte le news
Juventus

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS