I segnali dall’Europa League e l’unica alternativa di Spalletti: da cosa riparte la Juve
Sarà 3-5-2, con ogni probabilità. E sarà una Juve più abbottonata, anche a Lecce, quantomeno per dare maggiori certezze ai giocatori. Si ritorna sempre lì, ai confronti interni e poi esternati, durante i quali Spalletti ha lasciato spazio soprattutto alla squadra. Per capire il momento, per scrutare gli animi. Certo, non immaginava di affrontare la sfida di domani con tutte queste assenze, per questo bisognerà provare a pescare qualche virtù tra le mille necessità. Intanto, in difesa: il ritorno di Gatti dal 1’ in campionato potrebbe permettere a Kalulu di allargarsi a tutta fascia, considerata l’assenza sia di Celik che di Nico Gonzalez; in mezzo toccherà nuovamente a Bremer, mentre sulla sinistra Lucumi è pronto a rilevare Kelly.
Spalletti, le scelte per Lecce
Tema esterni, quindi: con Pierre largo, dall’altra parte toccherà a Cambiaso. Considerato il momento, nessuna possibilità di vedere un’ala offensiva con un compito così delicato. E ancora: Douglas Luiz in cabina di regia, Koopmeiners forzatamente al suo fianco, McKennie ancora tra le linee, provando a rendersi ibrido in fase offensiva, cioè a rendersi il vero supporto per le due punte, magari partendo dall’out destro.
Tornerà il doppio attaccante? La possibilità è decisamente forte. Sia per sfruttare il buon momento di Woltemade. Sia per dare un’altra occasione a Kolo Muani, che avrebbe rischiato la panchina nel caso in cui Nico Gonzalez fosse stato a disposizione.
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