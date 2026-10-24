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Ha impressionato allo Stadium, il talento del Rennes è nel mirino della Juve: Massara sa già tutto

Spinta, gamba e motore da big: non ci sono solo i bianconeri sul classe 2005. E quel ruolo è una priorità per il calciomercato di gennaio
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Stefano LanzoStefano Lanzo

Pubblicato il 24.10.2026, 09:13

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Giovedì sera i volti dei dirigenti juventini erano piuttosto scuri: sfumata la vittoria al 90’ per una valutazione (errata) al Var, l’umore non poteva essere differente. Tutti al lavoro per trovare soluzioni e aiutare la squadra di Spalletti a tirarsi su e a riprendere presto il cammino in campionato, a cominciare da domani a Lecce: è la priorità. Però la partita contro il Rennes ha rappresentato per la dirigenza bianconera un’occasione per effettuare valutazioni di mercato. Il club francese ha messo in mostra almeno tre, quattro calciatori particolarmente interessanti.

Juventus, occhi su Nagida

Le attenzioni di Carnevali, Massara e Ottolini si sono concentrate in particolare su Mahamadou Nagida, osservato da vicino e autore all’Allianz Stadium di una prestazione da voto alto in pagella. Il terzino sinistro, nazionale del Camerun, ha arato la fascia mancina creando diverse opportunità, mettendo spesso in difficoltà la Juve, avviando l’azione del momentaneo 1-1 e procurandosi il rigore.

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Insomma, Nagida ha impressionato in positivo, anche se non è una sorpresa di sicuro per Massara: il dt juventino è stato dirigente rossonero per una stagione e conosce molto bene il ragazzo, arrivato in Ligue 1 nel 2023, a 18 anni, direttamente dal Camerun.

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