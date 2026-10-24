Woltemade per prendersi la Juve, il centravanti nasce alla Continassa: su cosa si sta allenando

Tre gol nelle prime tre partite europee con la Juve. Un biglietto da visita che, nella storia bianconera, avvicina Nick Woltemade a due nomi altisonanti come Roberto Baggio e Darko Kovacevic. Per diventare un bomber d’area, però, la strada è ancora lunga. Di fatto è la trasformazione che Luciano Spalletti sta cercando di plasmare attorno al tedesco. Woltemade nasce con caratteristiche da numero dieci, ama abbassarsi, legare il gioco e ricevere tra le linee. Il tecnico, invece, vuole farne un nove vero, capace di vivere dentro l'area e diventare un riferimento per la squadra.