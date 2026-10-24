Woltemade per prendersi la Juve, il centravanti nasce alla Continassa: su cosa si sta allenando
Tre gol nelle prime tre partite europee con la Juve. Un biglietto da visita che, nella storia bianconera, avvicina Nick Woltemade a due nomi altisonanti come Roberto Baggio e Darko Kovacevic. Per diventare un bomber d’area, però, la strada è ancora lunga. Di fatto è la trasformazione che Luciano Spalletti sta cercando di plasmare attorno al tedesco. Woltemade nasce con caratteristiche da numero dieci, ama abbassarsi, legare il gioco e ricevere tra le linee. Il tecnico, invece, vuole farne un nove vero, capace di vivere dentro l'area e diventare un riferimento per la squadra.
Woltemade, il lavoro con Spalletti
Un lavoro già entrato nella fase operativa alla Continassa, con esercitazioni supplementari elaborate appositamente dallo staff. Spalletti cerca di aumentare la presenza fisica del tedesco negli ultimi sedici metri, soprattutto nell’area piccola, dove un centravanti deve saper prendere posizione, anticipare il difensore e trasformare in gol anche le situazioni meno pulite.
Non bastano piedi educati e visione di gioco: serve frequentare le zone in cui le partite si decidono, accettando il contatto e cercando la porta con maggiore continuità. Contro il Rennes si sono intravisti segnali incoraggianti.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS