© Juventus FC via Getty Images

Diretta Juve-Lecce Primavera: formazioni e risultato in tempo reale. Pericolosi i salentini

I bianconeri, allenati da Padoin, in campo per dare continuità alla vittoria di settimana scorsa
Scegli Tuttosport come fonte preferita su Google

Pubblicato il 24.10.2026, 09:14 (Aggiornato il 24.10.2026, 11:11)

2 min

Juventus-LecceprimaveraFormazioni

1 / 2

Successiva
JuventusJuventus Tutte le notizie sulla squadra

La Juve Primavera vuole dare continuità alla vittoria di settimana scorsa contro il Monza ma a Vinovo arriva un Lecce reduce da un filotto di risultati utili consecutivi davvero importante. I salentini si trovano a quota dieci punti in classifica mentre i bianconeri a 6 dopo un inizio un po' difficile. 

Juve-Lecce, la diretta

8' - La Juve fatica a costruire perché il Lecce mantiene una pressione molto alta e con tanti uomini. 

3' - Subito pericoloso il Lecce: Perrone sguscia via sulla destra a Beydts e mette in mezzo un cross basso sul quale Laerke arriva ma non riesce a indirizzare verso la porta. Primo brivido per la Juve

1' - Iniziata la sfida a Vinovo. Primo possesso per il Lecce. 

1 / 2

Successiva
Tutte le news
Juventus

Da non perdere

Juve solida, Kolo e Bremer si sono scambiati i ruoli. Sul minuto di silenzio per Mazzola rovinato...Juventus
20.09.2026, 22:01

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS