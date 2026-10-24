Diretta Juve-Lecce Primavera: formazioni e risultato in tempo reale. Pericolosi i salentini
La Juve Primavera vuole dare continuità alla vittoria di settimana scorsa contro il Monza ma a Vinovo arriva un Lecce reduce da un filotto di risultati utili consecutivi davvero importante. I salentini si trovano a quota dieci punti in classifica mentre i bianconeri a 6 dopo un inizio un po' difficile.
Juve-Lecce, la diretta
8' - La Juve fatica a costruire perché il Lecce mantiene una pressione molto alta e con tanti uomini.
3' - Subito pericoloso il Lecce: Perrone sguscia via sulla destra a Beydts e mette in mezzo un cross basso sul quale Laerke arriva ma non riesce a indirizzare verso la porta. Primo brivido per la Juve.
1' - Iniziata la sfida a Vinovo. Primo possesso per il Lecce.
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