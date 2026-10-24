La Juve Primavera riesce a dare continuità alla vittoria contro il Monza e lo fa con un successo rocambolesco. A Vinovo i bianconeri superano il Lecce al termine di una gara ricca di gol e colpi di scena. La formazione allenata da Padoin riesce a portarsi avanti nel primo tempo con la rete di Tiozzo . Nella ripresa trova il raddoppio con la bellissima conclusione di Camara . Da qui, però, i salentini si riversano in avanti: prima accorciano con Perrone e nel recupero la pareggiano con Dahman . Sull'ultima occasione della partita è Gielen a metterci la testa e a firmare la vittoria della Juve.

95' - GOL JUVENTUS! Sosna batte la punizione al centro, Gielen tutto solo e di testa supera Penev. Succede di tutto nel finale.

93' - OCCASIONE LECCE! Perrone tutto solo davanti a Huli trova l'opposizione del portiere bianconero.

92' - GOL LECCE! Dagli sviluppi di un calcio d'angolo i salentini trovano il pari: Huli esce male e Dahman tocca il pallone e fa 2-2.

90' - Tre minuti di recupero.

87' - Ora tutta dietro la Juve. Ultimi minuti in cui i bianconeri devono resistere agli assalti del Lecce.

83' - Cambio Juve: Sosna dentro per Camara.

82' - GOL LECCE! Ripartenza dei salentini con la Juve in dieci, Camara fuori dal campo per crampi, Milojevic calcia con Huli bravo a deviare ma sulla ribattuta Perrone non sbaglia.

78' - Juve ora in gestione, anche Padoin dalla panchina predica calma e urla "muovete la palla".

75' - Schipa inserisce Persano e Dahman per Vitale e Trio. Per la Juve in campo Keutgen e Bellino per Ceppi e Tiozzo.

74' - Ancora la Juve pericolosa: Bamballi serve Bracco in area che colpisce ma manda alto sopra la traversa.

68' - GOL JUVENTUS! I bianconeri recuperano il pallone, Bracco serve Camara che salta l'avversario e col destro supera Penev.

65' - Juve pericolosa in avanti: Bamballi anticipa l'avversario in area e mette in mezzo, Palomares devia in angolo prima dell'arrivo di Bracco.

59' - Ancora Perrone mette in difficoltà Huli: stavolta va al tiro dalla distanza, il pallone rimbalza davanti all'estremo difensore bianconero ma è comunque bravo a non farsi sorprendere e bloccare in due tempi.

58' - Cambio Lecce: fuori Fajardo e dentro Milojevic.

55' - Camara fa tutto da solo in area, arriva alla conclusione ma il tiro è rimpallato dalla difesa salentina.

54' - Doppio cambio per la Juve: dentro Precupanu e Bamballi, fuori Repciuc e Beydts.

53' - Il Lecce quando ha la possibilità riparte forte e riesce a guadagnarsi un calcio d'angolo.

52' - Tiozzo mette al centro un bel cross ma troppo lungo per Bracco che non arriva, libera la difesa del Lecce.

48' - Prima chance del secondo tempo per la Juve: Beydts si trova in area avversaria e col sinistro calcia alto.

46' - Al via la ripresa a Vinovo.

INTERVALLO

45' - Termina la prima frazione: Juve avanti sul Lecce grazie alla rete di Tiozzo. Salentini più pericolosi e fermati da uno straordinario Huli.

43' - Perrone ci prova da fuori, Huli risponde presente e devia in angolo.

42' - Ancora il Lecce in avanti: Vitale non riesce a trovare la porta da ottima posizione, il suo tiro termina fuori.

39' - La Juve riparte e crea una buona occasione: Bracco si allarga e mette in mezzo, ma non c'è nessuno dei compagni a centro area pronto a raccogliere il passaggio.

35' - Tantissime le indicazioni dalla panchina da parte di Padoin per i suoi ragazzi: li incita negli errori, li applaude e corre anche fuori dall'area tecnica per continuare a dare la sua energia per aiutare la squadra. Chiama continuamente la pressione alta e anche nell'impostazione chiede ai difensori di andare con lancio lungo dietro la linea difensiva alta del Lecce.

31' - Conclusione di Trio dal limite, Huli si distende e blocca senza particolari problemi.

29' - HULI MIRACOLOSO! Il portiere bianconero salva il risultato sul tiro ravvicinato di Perrone, sempre pericoloso sulla destra: lasciato solo in area va alla conclusione potente e su cui Huli riesce a metterci una pezza deviando in angolo.

28' - Occasione Lecce! Ora i salentini alzano il ritmo alla ricerca del pari: Perrone cross sul primo palo, Fajardo anticipa tutti e manda il suo colpo di testa fuori di pochissimo.

26' - Pericoloso il Lecce: ancora una sgasata di Perrone sulla destra che vede in mezzo l'inserimento di Laerke e lo serve con un cross basso e forte. L'attaccente giallorosso colpisce il pallone da due passi e lo manda alto sopra la traversa, disturbato anche da Repciuc.

21' - GOL JUVENTUS! Sul ribaltamento di fronte sono i bianconeri a trovare il vantaggio: ancora Beydts crossa dal fondo, Repciuc fa la sponda per Tiozzo che vince un contrasto e col destro supera Penev.

20' - OCCASIONE LECCE! La Juve perde una brutta palla in uscita, Di Pasquale dà uno sguardo al centro e mette al centro un bel cross dove Flies si inserisce da dietro, colpisce ma manda fuori da ottima posizione.

18' - Occasione Juve! Repciuc salta l'avversario e serve in mezzo all'area Bracco che tocca per Camara, ma la conclusione di quest'ultimo è alta sopra la traversa.

15' - Errore di Vallana in impostazione, il Lecce riparte con Flies che serve Fajardo, ma è bravo Reynaud a chiudere l'offensivo dei salentini.

14' - Prima sortita offensiva della Juve: Beydts dalla sinistra mette al centro un cross su cui Penev riesce a uscire e bloccare.

8' - La Juve fatica a costruire perché il Lecce mantiene una pressione molto alta e con tanti uomini.

3' - Subito pericoloso il Lecce: Perrone sguscia via sulla destra a Beydts e mette in mezzo un cross basso sul quale Laerke arriva ma non riesce a indirizzare verso la porta. Primo brivido per la Juve.

1' - Iniziata la sfida a Vinovo. Primo possesso per il Lecce.