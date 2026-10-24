Lecce-Juventus: probabili formazioni Serie A, orario e dove vederla in tv e streaming

La Juve di Spalletti deve ritrovare la vittoria in Serie A, soprattutto dopo il ko interno con la Lazio all'Allianz. La trasferta di Lecce si presenta insidiosa e ricca di ostacoli a partire anche dalle assenze per i bianconeri: oltre ai lungo degenti Yildiz, Locatelli, Thuram e Conceicao, si sono aggiunti nelle ultime ore anche Celik e Nico Gonzalez. Il tecnico potrebbe dunque confermare lo schema tattico visto pochi giorni fa col Rennes .

Lecce-Juve: orario e dove vederla

Il match tra Lecce e Juventus, valido per l'ottavo turno del campionato di Serie A, andrà in scena domenica 25 ottobre allo stadio Via del Mare con fischio d'inizio alle ore 18:00. Si potrà seguire la sfida sia sulla piattaforma DAZN sia sui canali di Sky Sport. La trasmissione sarà fruibile anche tramite Smart TV oppure da computer utilizzando un qualsiasi browser di navigazione web. Possibile seguirla anche in diretta streaming da smartphone e tablet scaricando l'applicazione ufficiale. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.