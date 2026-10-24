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Spalletti, niente conferenza prima di Lecce-Juve: il motivo della scelta

L'allenatore bianconero non parla alla vigilia della sfida di Serie A contro i salentini 
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Pubblicato il 24.10.2026, 10:29

2 min

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In vista della delicata trasferta contro il Lecce nel prossimo turno di Serie A, Spalletti ha scelto, in accordo con la società, di non fare la classica conferenza stampa della vigilia. La Juve sceglie così di non far parlare l'allenatore per presentare la gara contro i salentini, match importante per mettersi alle spalle le ultime gare soprattutto il ko interno con la Lazio e il pari col Rennes in Europa League. 

Lecce-Juve, perché non parla Spalletti

La scelta della Juventus di non parlare in conferenza stampa è direttamente legata al calendario serrato che vede la squadra impegnata su più fronti.

Probabile formazione Juve contro il Lecce: come cambia Spalletti, la scelta su Kolo e Woltemade Juventus
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La gara infrasettimanale di Europa League ha ridotto al minimo i tempi di recupero e la vicinanza con l'impegno successivo, contro il Lecce, ha fatto pendere per questa decisione da parte del club e di Spalletti. La compressione degli impegni impone qualche taglio alla solita routine extra-campo.

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