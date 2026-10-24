Infortuni Juve, finisce ko anche chi è in prestito! L’ultimo out per più di un mese: le condizioni

Italiano e il tema infortuni

Sull'infortunio è arrivato anche il commento del tecnico Italiano, che ha richiamato l'attenzione sulle difficoltà legate a un programma ricco di partite e sempre più congestionato: "Miretti ha riportato un infortunio: sembra che dovrà restare fuori per una o due settimane. Il calendario è molto fitto, con partite che si susseguono a ritmo serrato. Ciò comporta il rischio di infortuni", ha spiegato.