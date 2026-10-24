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Infortuni Juve, finisce ko anche chi è in prestito! L’ultimo out per più di un mese: le condizioni

La maledezione bianconera colpisce anche i giocatori lontanti da Torino
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Pubblicato il 24.10.2026, 15:26 (Aggiornato il 24.10.2026, 15:44)

3 min

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Una serata europea dal sapore amaro per Fabio Miretti, costretto a fermarsi proprio mentre cercava continuità e spazio lontano da Torino. Il centrocampista del Besiktas (già protagonista di alcune belle giocate), arrivato in prestito dalla Juventus, ha rimediato un infortunio alla spalla durante la sfida di Europa League contro il Crystal Palace, lasciando il campo poco prima dell'intervallo dopo uno scontro di gioco con Kamada, ex centrocampista della Lazio. La maledizione della Vecchia Signora colpisce così anche i giocatori lontani da Torino.  A fare chiarezza ci ha pensato Italiano in conferenza e poi anche lo stesso Miretti sui social.

Il messaggio di Miretti e i tempi di recupero

Dopo l'infortunio, Miretti ha scelto Instagram per aggiornare i tifosi e condividere le proprie sensazioni. Il centrocampista ha confermato che dovrà restare lontano dal campo per alcune settimane, senza nascondere la voglia di tornare al più presto a disposizione: "Purtroppo, ho subito un infortunio ieri sera che mi terrà fuori dal campo per alcune settimane. Sto già lavorando sodo per tornare più forte. Grazie a tutti per il vostro supporto. Non vedo l'ora di tornare!".

 

 

 

Italiano e il tema infortuni

Sull'infortunio è arrivato anche il commento del tecnico Italiano, che ha richiamato l'attenzione sulle difficoltà legate a un programma ricco di partite e sempre più congestionato: "Miretti ha riportato un infortunio: sembra che dovrà restare fuori per una o due settimane. Il calendario è molto fitto, con partite che si susseguono a ritmo serrato. Ciò comporta il rischio di infortuni", ha spiegato. 

 

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Le tempistiche indicate dovranno essere confrontate con gli aggiornamenti sulle condizioni del giocatore. Resta dunque da capire quando Miretti potrà tornare ad allenarsi regolarmente e riprendere il proprio percorso con il Besiktas. Probabilmente lo farà dopo la sosta di novembre per le nazionali, per cercare di trovare il primo gol ed entrare definitivamente nei meccanismi di Italiano.

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