Convocati Juve per il Lecce: la scelta di Spalletti su Sarr
La Juve deve tornare a vincere. Dopo la pesantissima sconfitta contro la Lazio e il pareggio (con gol annullato ingiustamente) contro il Rennes in Europa League, la squadra di Spalletti si prepara a sfidare il Lecce. La sfida contro i giallorossi è in programma per domenica 25 ottobre alle 18:00 e in vista della partita arrivano buone notizie dalla Continassa: Sarr contro la squadra di Di Francesco ci sarà.
Lecce-Juve, i convocati: c'è Sarr
In vista della sfida la Juve ha comunicato sui propri canali ufficiali la lista dei convocati e tra i giocatori che partiranno per Lecce c'è anche Pape Sarr. Il centrocampista senegalese era in dubbio visto che durante l'intervallo della partita contro il Rennes aveva accusato un piccolo risentimento muscolare dopo aver calciato un pallone. A quanto pare il giocatore ha già superato e il problema e sarà quindi a disposizione dell'allenatore bianconero. Ecco la lista completa dei convocati:
- Portieri: Pinsoglio, Vicario, Neto;
- Difensori: Bremer, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Rugani, Lucumi, Cabal;
- Centrocampisti: Koopmeiners, Douglas Luiz, McKennie, Sarr;
- Attaccanti: Kolo Muani, Zhegrova, Boga, Alajbegovic, Woltemade.
La lunga lista degli assenti
La convocazione di Sarr, però, è soltanto una piccola buona notizia in un mare di infortuni. Contro il Lecce, infatti, la lista degli indisponibili è lunghissima. Oltre ai lungodegenti Yildiz, Locatelli, Conceicao, Grabara, Thuram ed Ekhator, infatti, non ci saranno neanche Celik e Nico Gonzalez, fermati da delle lesioni di basso grado. Non si tratta di infortuni troppo gravi ma che li terrà lontano dal terreno di gioco almeno fino alla pausa per le nazionali di novembre. Spalletti dovrà quindi fare a meno di loro in una fase delicatissima della stagione.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS