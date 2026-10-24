Convocati Juve per il Lecce: la scelta di Spalletti su Sarr

La Juve deve tornare a vincere. Dopo la pesantissima sconfitta contro la Lazio e il pareggio (con gol annullato ingiustamente) contro il Rennes in Europa League, la squadra di Spalletti si prepara a sfidare il Lecce. La sfida contro i giallorossi è in programma per domenica 25 ottobre alle 18:00 e in vista della partita arrivano buone notizie dalla Continassa: Sarr contro la squadra di Di Francesco ci sarà.

Lecce-Juve, i convocati: c'è Sarr In vista della sfida la Juve ha comunicato sui propri canali ufficiali la lista dei convocati e tra i giocatori che partiranno per Lecce c'è anche Pape Sarr. Il centrocampista senegalese era in dubbio visto che durante l'intervallo della partita contro il Rennes aveva accusato un piccolo risentimento muscolare dopo aver calciato un pallone. A quanto pare il giocatore ha già superato e il problema e sarà quindi a disposizione dell'allenatore bianconero. Ecco la lista completa dei convocati: