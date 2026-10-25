Kolo Muani, troppi errori e la Juve li paga a caro prezzo. Il messaggio di Spalletti

La sveglia di Randal Kolo Muani è suonata. Dieci partite rappresentano un campione sufficiente per un primo bilancio in maglia Juve. Certamente negativo, fino a questo momento. Inutile girarci intorno. E nulla c’entra la valutazione importantissima: i famosi 38 milioni di euro di parte fissa - a cui si aggiungono altri 12 milioni di bonus, alcuni facili da raggiungere, altri particolarmente complessi - non sono un metro di giudizio attendibile. Perché il mercato delle punte passato al setaccio da Carnevali, Massara e Ottolini non offriva molto di meglio a condizioni meno esose e anche Dusan Vlahovic, senza ombra di dubbio il preferito di Spalletti, ha scelto i soldi del Besiktas uniti alla prospettiva di rilanciarsi con Italiano.

Quindi, il tema economico è già stato accantonato e neppure Kolo Muani lo sta vivendo come un fardello, come gli era successo quando passo a peso d’oro dall’Eintracht Francoforte al Psg. Indubbiamente, però, il mondo Juve ricordava un giocatore e se n’è ritrovato un altro a distanza di un anno. Meno disilluso e più scottato dalle ferite che gli ha lasciato una carriera in cui ancora non ha spiccato il volo. Deluso dal Tottenham e da una Premier League che ha vissuto pensando a quando sarebbe tornato a Torino.