Calciomercato Juve, perché Ekhator e Thuram sono i due aghi della bilancia

TORINO - Come un nuovo acquisto. Spalletti aspetta anche Jeff Ekhator per irrobustire l’attacco, o comunque per darsi un’alternativa in più. L’ex Genoa è stato fermato già due volte da infortuni muscolari - da fine agosto è out per uno stiramento alla coscia, con quella di oggi ha già saltato 10 partite in totale, in panchina solamente nella sfida in casa con il Parma -, adesso aspetta di rientrare e di fare il suo debutto ufficiale, che non arriverà prima del rientro dalla sosta di novembre. L’idea del club, comunque, resta quella di tenerlo come terzo attaccante, provando a contare su di lui (per quanto possibile) a partire soprattutto dal mese di dicembre, quando avrà una manciata di partite per dare un’indicazione determinante pure per il mercato. E cioè: se dovesse rappresentare davvero una soluzione per Spalletti, a quel punto le priorità potrebbero pure cambiare. Difficile. La società ha in fondo già promesso a Lucio un centravanti di peso e conta comunque di tenerlo come stella polare di gennaio, insieme alla possibilità di andare a pescare un terzino.