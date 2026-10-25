Calciomercato Juve, perché Ekhator e Thuram sono i due aghi della bilancia
TORINO - Come un nuovo acquisto. Spalletti aspetta anche Jeff Ekhator per irrobustire l’attacco, o comunque per darsi un’alternativa in più. L’ex Genoa è stato fermato già due volte da infortuni muscolari - da fine agosto è out per uno stiramento alla coscia, con quella di oggi ha già saltato 10 partite in totale, in panchina solamente nella sfida in casa con il Parma -, adesso aspetta di rientrare e di fare il suo debutto ufficiale, che non arriverà prima del rientro dalla sosta di novembre. L’idea del club, comunque, resta quella di tenerlo come terzo attaccante, provando a contare su di lui (per quanto possibile) a partire soprattutto dal mese di dicembre, quando avrà una manciata di partite per dare un’indicazione determinante pure per il mercato. E cioè: se dovesse rappresentare davvero una soluzione per Spalletti, a quel punto le priorità potrebbero pure cambiare. Difficile. La società ha in fondo già promesso a Lucio un centravanti di peso e conta comunque di tenerlo come stella polare di gennaio, insieme alla possibilità di andare a pescare un terzino.
La situazione centrocampo
E il centrocampista? La mancanza più palese - almeno in campo - rischia di non essere colmata, non subito. Qui dipenderà molto da come rientrerà Thuram, atteso in campo all’inizio del nuovo anno, mentre per Locatelli servirà arrivare in primavera, quando le partite saranno ancor più determinanti e il ritorno del capitano potrebbe essere l’iniezione di fiducia (e tattica) che già adesso cambierebbe tanto all’interno della Juve. Pertanto, aspettare. E capire. E immaginare, o almeno provarci, quello che sarà, soprattutto a partire dal 22 novembre, quando i bianconeri affronteranno il Venezia all’Allianz Stadium. Per quella partita Spalletti dovrebbe ritrovare quantomento Conceiçao, oltre a Nico Gonzalez. Dunque nuove opzioni, così com’è atteso anche il rientro di Celik per la stessa partita.
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