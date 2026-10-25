Serie A
domenica 25 ottobre 2026
Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
18:00
Serie A
domenica 25 ottobre 2026
Stadio Ettore Giardiniero - Via del Mare
18:00
Lecce-Juve, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti sfida Di Francesco
Pubblicato il 25.10.2026, 15:00 (Aggiornato il 25.10.2026, 16:34)
7 min
Una vittoria per scacciare i fantasmi: la Juve ha necessariamente bisogno dei tre punti contro il Lecce per rimettersi in corsa in campionato. La Vecchia Signora è reduce dalla pesante sconfitta con la Lazio e dal pareggio in Europa League contro il Rennes.
16:34
Kolo Muani e i numeri in Serie A con la Juve
Kolo Muani si sta dimostrando particolarmente incisivo lontano dallo Stadium, dove ha messo a segno sei dei nove gol complessivi in Serie A, pari al 67% del bottino. L'attaccante francese ha lasciato il segno anche nelle ultime due gare esterne di campionato, servendo un assist contro il Sassuolo e trovando la via della rete contro il Cagliari. Il centravanti bianconero è ora a un passo da un traguardo importante: con nove centri in campionato, gli manca infatti una sola rete per raggiungere la doppia cifra con la Juventus. Un obiettivo che gli permetterebbe di entrare in un gruppo prestigioso: Potrebbe diventare il sesto francese nella storia bianconera a realizzare almeno dieci gol in Serie A.
16:22
La Juve deve ripartire dall’atteggiamento
Non era possibile anticipare il disastro degli assenti, le sensazioni negative (che si sono accumulate) e in generale le difficoltà a cui è andata incontro questa Juve. Si possono solo trovare soluzioni. A partire dall’atteggiamento, il vero passo in avanti che Lucio chiede ai suoi, come accaduto con il Rennes: “Perché quando siamo andati sotto è stato difficile a livello di testa, perché avevi fatto le cose giuste ma eri sotto. All’ultimo noi eravamo lì, come mentalità, voglia e predominio territoriale”. E da queste sensazioni bisognerà ripartire.
16:12
I numeri di Lecce-Juve
La Juventus ha costruito un bilancio nettamente favorevole contro il Lecce in Serie A: dal 2004/05, i salentini hanno conquistato una sola vittoria in 20 confronti, il 2-0 del 20 febbraio 2011 firmato da Djamel Mesbah e Andrea Bertolacci. I bianconeri sono imbattuti da 12 sfide consecutive contro i giallorossi, con un bilancio di otto successi e quattro pareggi. Nel campionato attuale, soltanto Venezia, Torino e Bologna vantano serie aperte senza sconfitte più lunghe contro la formazione juventina. Anche sotto il profilo realizzativo, il dominio della Vecchia Signora è evidente: nelle ultime 23 gare contro il Lecce, è rimasta a secco soltanto in un'occasione, mettendo a segno complessivamente 46 reti, esattamente due di media a partita. Un dato significativo riguarda inoltre la rapidità sotto porta: dalla stagione 2004/05, il gol più veloce della Juventus in Serie A è arrivato proprio contro il Lecce, nel maggio scorso, quando Vlahović ha deciso la sfida realizzando l'1-0 dopo appena 12 secondi dal fischio d'inizio.
16:00
Di Francesco: “Juve camaleontica, Spalletti ottimo allenatore”
L’allenatore del Lecce in conferenza: “Battere la Juventus è una missione impossibile? Tutto è possibile nel calcio, la Juve viene da un periodo in cui non ha vinto tantissimo ma ha giocatori di qualità. Bisogna mantenere il livello di attenzione visto a Udine in entrambe le fasi. Noi giochiamo per dare soddisfazioni al nostro pubblico. La Juventus è camaleontica. Spalletti per me è un ottimo allenatore, di altissimo livello".
15:48
Woltemade, il lavoro con Spalletti
Spalletti vuole trasformare Woltemade in un attaccante più da area di rigore, visto che lui è più abituato a legare il gioco e fare una sorta di ‘dieci’. Un lavoro già entrato nella fase operativa alla Continassa, con esercitazioni supplementari elaborate appositamente dallo staff. Il tecnico bianconero cerca di aumentare la presenza fisica del tedesco negli ultimi sedici metri, soprattutto nell’area piccola, dove un centravanti deve saper prendere posizione, anticipare il difensore e trasformare in gol anche le situazioni meno pulite.
15:40
La probabile del Lecce
Di Francesco non cambia lo schema tattico della sua squadra e nel consueto 4-3-3 ecco le possibili scelte per la sfida ai bianconeri:
Lecce (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Kaba, Ngom, Maleh; N'Dri, Geubbels, Fatah. All. Di Francesco.
15:32
Niente conferenza alla vigilia per Spalletti
In vista della delicata trasferta contro il Lecce nel prossimo turno di Serie A, Spalletti ha scelto, in accordo con la società, di non fare la classica conferenza stampa della vigilia. La Juve sceglie così di non far parlare l'allenatore per presentare la gara contro i salentini per il poco tempo trascorso dalla sfida di Europa League contro il Rennes, giocata giovedì.
15:24
Le statistiche di Lecce-Juve
Sfida numero 41 tra Lecce e Juventus in Serie A, per un bilancio finora di quattro successi dei salentini, 26 dei bianconeri e 10 pareggi; solo contro Roma (29) e Inter (32) i giallorossi contano più ko di quelli collezionati contro i piemontesi (26 appunto, come contro il Milan).
15:16
La probabile formazione Juve
Spalletti pensa al 3-5-2 per la sfida contro i salentini. Ecco la probabile dei bianconeri:
Juve (3-5-2): Vicario, Kalulu, Bremer, Lucumì; McKennie, Douglas Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; Kolo Muani, Alajbegovic; Woltemade. All. Spalletti.
15:08
Juve, i convocati di Spalletti
I convocati della Juve per la trasferta di Lecce: 3 Bremer, 4 Gatti, 6 Kelly, 8 Koopmeiners, 9 Kolo Muani, 11 Zhegrova, 12 Douglas Luiz, 13 Boga, 15 Kalulu, 17 Alajbegovic, 20 Cambiaso, 22 McKennie, 23 Pinsoglio, 24 Rugani, 25 Vicario, 26 Lucumi, 27 Woltemade, 29 Sarr, 32 Cabal, 33 Neto.
15:00
Orario e dove vedere Lecce-Juve
Il match tra Lecce e Juventus, valido per l'ottavo turno del campionato di Serie A, andrà in scena domenica 25 ottobre allo stadio Via del Mare con fischio d'inizio alle ore 18:00. Si potrà seguire la sfida sia sulla piattaforma DAZN sia sui canali di Sky Sport. La trasmissione sarà fruibile anche tramite Smart TV oppure da computer utilizzando un qualsiasi browser di navigazione web. Possibile seguirla anche in diretta streaming da smartphone e tablet scaricando l'applicazione ufficiale. In alternativa è possibile seguire la diretta testuale su Tuttosport.
Stadio Via del Mare - Lecce
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