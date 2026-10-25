Lecce-Juve, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti sfida Di Francesco

Kolo Muani si sta dimostrando particolarmente incisivo lontano dallo Stadium, dove ha messo a segno sei dei nove gol complessivi in Serie A, pari al 67% del bottino. L'attaccante francese ha lasciato il segno anche nelle ultime due gare esterne di campionato, servendo un assist contro il Sassuolo e trovando la via della rete contro il Cagliari. Il centravanti bianconero è ora a un passo da un traguardo importante: con nove centri in campionato, gli manca infatti una sola rete per raggiungere la doppia cifra con la Juventus . Un obiettivo che gli permetterebbe di entrare in un gruppo prestigioso: Potrebbe diventare il sesto francese nella storia bianconera a realizzare almeno dieci gol in Serie A.

16:22

La Juve deve ripartire dall’atteggiamento

Non era possibile anticipare il disastro degli assenti, le sensazioni negative (che si sono accumulate) e in generale le difficoltà a cui è andata incontro questa Juve. Si possono solo trovare soluzioni. A partire dall’atteggiamento, il vero passo in avanti che Lucio chiede ai suoi, come accaduto con il Rennes: “Perché quando siamo andati sotto è stato difficile a livello di testa, perché avevi fatto le cose giuste ma eri sotto. All’ultimo noi eravamo lì, come mentalità, voglia e predominio territoriale”. E da queste sensazioni bisognerà ripartire.

16:12

I numeri di Lecce-Juve

La Juventus ha costruito un bilancio nettamente favorevole contro il Lecce in Serie A: dal 2004/05, i salentini hanno conquistato una sola vittoria in 20 confronti, il 2-0 del 20 febbraio 2011 firmato da Djamel Mesbah e Andrea Bertolacci. I bianconeri sono imbattuti da 12 sfide consecutive contro i giallorossi, con un bilancio di otto successi e quattro pareggi. Nel campionato attuale, soltanto Venezia, Torino e Bologna vantano serie aperte senza sconfitte più lunghe contro la formazione juventina. Anche sotto il profilo realizzativo, il dominio della Vecchia Signora è evidente: nelle ultime 23 gare contro il Lecce, è rimasta a secco soltanto in un'occasione, mettendo a segno complessivamente 46 reti, esattamente due di media a partita. Un dato significativo riguarda inoltre la rapidità sotto porta: dalla stagione 2004/05, il gol più veloce della Juventus in Serie A è arrivato proprio contro il Lecce, nel maggio scorso, quando Vlahović ha deciso la sfida realizzando l'1-0 dopo appena 12 secondi dal fischio d'inizio.