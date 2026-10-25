Spalletti alza la voce: "È successo 8 volte! Discorsi per riempire il programma, poi è diverso"

La Juventus non può più sbagliare . La dirigenza ha confermato la fiducia in Spalletti, ma contro il Lecce i bianconeri dovranno vincere a ogni costo. L'allenatore della Vecchia Signora, però, crede nei suoi giocatori, come specificato ai microfoni di Dazn nel pre partita: " Se vai a guardare i giocatori prima della partita, hanno sempre lo sguardo positivo , la ricerca della soluzione. Sappiamo che non stiamo facendo rispettando il nostro livello di potenzialità , ma ci sono anche questi momenti nel calcio. La partita di oggi non ti dà quello che può essere il tuo livello, ma la possibilità di prenderti punti. Tocca sempre a noi avere la disponibilità, l’umiltà . Oggi dobbiamo fare come il Lecce, dobbiamo affrontare le situazioni in campo come loro: nessuna corsa in campo può essere definita inutile. La partita si deciderà in base a come affrontare con la forza d’urto la partita e le situazioni di gioco, per crearti la possibilità successiva".

Spalletti ha poi parlato della coppia Kolo Muani-Woltemade , facendo trapelare non poco nervosismo: "Giocando con due attaccanti li facciamo giocare sui due centrali: se sono bravi a giocare la palla addosso si libera sempre la possibilità di andargli dietro, se viene gestita bene la palla semplice sui piedi di uno dei due. Poi il movimento contrapposto lo fanno fin da bambini, quindi quello è correttissimo. Hanno giocato 8 volte insieme! Ma cosa vuol dire che oggi giocano dall’inizio? Quando si fanno giocare due punte dall’inizio, poi come faccio ad avere una situazione che porti forza d’urto e continuità? Per forza poi serve trovare soluzioni diverse che buttare la palla dentro l’area di rigore, che si vede in qualsiasi partita che diventa fondamentale. Non è un ragionamento molto corretto quello che stiamo facendo tutti: nel secondo tempo, se questo approccio alla partita va male, come lo correggo? Facendo un’involuzione, oppure avendo altre volte Nico Gonzalez. L’ultima partita avevo Nico, altre volte ho fatto giocare Nico vicino Kolo con Nick che può subentrare. Questi sono discorsi per riempire il programma, ma che poi sulla sostanza e sul ragionamento profondo hanno diverse difficoltà ".

Da Woltemade a Koopmeiners, le parole a Sky

Un concetto, quello della mancanza di alternative, che l'allenatore della Juventus ha confermato anche ai microfoni di Sky Sport: "Secondo me Woltemade ha giocato una buona gara contro il Rennes, hanno fatto un bel tandem con Kolo. Non è stata solo la somma dei due elementi ma hanno aggiunto qualcosa insieme. Ma non era la prima volta che giocavano insieme… Se però continuano a giocare sempre insieme, poi andremo a fare un'altra domanda su un infortunato in più... Puoi giocare sempre con due punte quando ne hai quattro a disposizione, perché ne puoi cambiare due. Ora le necessità vogliono questa cosa qui, ma non è che si abbia ragione a farli giocare insieme per forza". Ma Spalletti ha preferito non parlare degli infortunati: "Non è un tema che ci può aiutare. Bisogna fare delle scelte e focalizzarci sulle cose importanti. Parlare di infortuni non mi crea una classifica migliore".

Poi su Koopmeiners ha aggiunto: "Finalmente gli ho visto fare una partita del livello di internazionalità che possiede. Ha giocato in squadre forti, ha ricoperto tanti ruoli, ha corsa, che difficilmente lo vedi calare da un punto di vista fisico. Magari lo vedi calare nelle scelte, una sorta di fragilità mentale, mettiamola così. Non vedo altri motivi per cui abbassi la sua ricerca. Finalmente l'ha fatto vedere e oggi ha la possibilità di ribadire un'ulteriore spazio di importanza nella squadra".

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