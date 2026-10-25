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"Juve a muso duro, Douglas ha il piedino se decide di starci": Spalletti sprona e spiega "Il 352..."

"Non so se stasera dormirò, se penso al secondo tempo...", le parole dell'allenatore bianconero dopo la vittoria contro il Lecce
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Pubblicato il 25.10.2026, 21:03 (Aggiornato il 25.10.2026, 21:18)

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Serviva una risposta forte ed è arrivata. La Juve grazie alle reti di McKennie e Douglas Luiz ha battuto 2-0 il Lecce ed è tornata a vincere. Una prestazione buona da parte dei bianconeri, che devono ancora migliorare sotto diversi aspetti, come si è visto nel secondo tempo, ma hanno dimostrato unità d'intenti e forza di squadra. "Hanno fatto una buonissima partita sotto l'aspetto del ritmo e delle ricerche - ha commentato Spalletti a Sky Sport al termine dell'incontro -. Hanno accettato di giocare una partita a viso aperto e nel primo tempo si erano creati presupposti importanti. Poi nel secondo siamo un po' calati. Nella gestione viene fuori che diventa tutto un po' più difficile, perché hai meno coraggio perché pensi che la partita tu la possa gestire, ma il calcio ormai è questo qui e bisogna andare a fare come nel primo tempo".

Il confronto dopo la Lazio e il cambio modulo

Sul confronto con i giocatori avuto dopo la partita contro la Lazio, Spalletti ha aggiunto: "Loro hanno parlato di quello che ci voleva di più. Da un punto di vista tattico abbiamo modificato qualcosa, giocando con tre centrocampisti in questo 5-3-2. In momenti come questo ci vuole più solidità, ma lo sanno tutti e lo so anche io. Poi è chiaro che in base alle scelte che tu fai, vengono a mancarti delle potenzialità, perché bisogna sempre mettere i giocatori nelle posizioni in cui si trovano bene per riuscire a contribuire con le loro qualità al modo di giocare della squadra. Così si escludono un po' le punte esterne con il loro 1 contro 1 che ci hanno fatto bene in altre occasioni".

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"Chiaro che se si gioca così, con due punte dall'inizio, e manca uno come Nico, poi non entra una punta - ha continuato -. E nelle pallate continue, con palla addosso e duello e fisicità, come il calcio è adesso perché poi la gestione dei direttori di gara è giustamente cambiata, vengono poi avvantaggiate quelle squadre che hanno centimetri e corsa. Si gioca a campo aperto, a sbattimento, a perdifiato, a tirarsela nel muso. Ci sono giocatori che non ci stanno in una situazione così. Difesa a 4? Bisogna giocare uomo contro uomo, con meno diagonali nella parte opposta. Nella solidità abbiamo trovato questo sistema e siamo contenti, sin dal primo allenamento abbiamo trovato una quadratura di squadra. Fondamentale non prendere queste ripartenze, questi spazi lunghi. Prima ci succedeva e ora un po' meno. Il secondo tempo è già però qualcosa in cui siamo tornati indietro".

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