Lucumì e la ricetta Juve: "Qui devi esserlo". Douglas e McKennie in coro: "Tanti possono parlare fuori"

La Juve è finalmente tornata a vincere. Dopo il pesante ko contro la Lazio e il pareggio in Europa League contro il Rennes, i bianconeri hanno battuto 2-0 il Lecce grazie alle reti di McKennie e Douglas Luiz. Al termine della partita Lucumì ha analizzato la vittoria del club bianconero ai microfoni di Dazn: "Tutti i compagni e il mister mi hanno aiutato ad adattarmi. Alla Juventus devi essere sempre pronto, è una squadra grande. Speriamo che questa vittoria sia la prima di tante, per arrivare il più in alto possibile in classifica".

"Mentalità vincente, tranquillità e fiducia" Sull'importanza di tornare a vincere dopo due risultati negativi, ha poi aggiunto: "Era molto importante vincere oggi: squadra unita, sapevamo cosa dovevamo fare. Se non avessimo vinto non sarebbe servito a nulla parlare, oggi tutti avevamo la mentalità vincente per avere tranquillità e prendere fiducia. Felici ma pensiamo già alla prossima partita per salire in classifica e avvicinarci agli obiettivi che abbiamo qui alla Juventus. Dobbiamo essere più pronti alla giocata prima che arrivi la palla, mettere un po’ di visione, sapere già dove giocare. In Italia le squadre ti arrivano addosso forti, se controlli la palla e poi pensare a cosa fare perdi tanto tempo, come nella ripresa quando abbiamo perso palloni importanti e loro han preso fiducia. Abbiamo difeso bene, ma dovevamo gestire la partita in maniera differente nel secondo tempo".