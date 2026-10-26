Douglas Luiz spicca, ma la Juventus continua a essere molto lentaJuventus

I veri Bremer e Gatti, Douglas totale, McKennie nella sua posizione: pagelle Juve

Voti e giudizi dei bianconeri dopo la vittoria contro il Lecce: Cabal meglio di Cambiaso, Kolo si perde
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Lorenzo AprileLorenzo Aprile

Pubblicato il 26.10.2026, 07:37 (Aggiornato il 26.10.2026, 07:49)

8 min

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Dopo il pareggio in Europa League contro il Rennes, la Juve rialza la testa e lo fa con una vittoria in campionato: 0-2 al Lecce che porta la firma di McKennie e Douglas Luiz, al primo gol con la maglia bianconera. Tra tre giorni si gioca nuovamente e la squadra di Spalletti è attesa da un'altra trasferta, quella in casa del Genoa di De Rossi.

Vicario 6

A sto giro, gli avversari sparano a salve. Ma deve vincere la timidezza nelle uscite: ha sempre i piedi piantati sulla linea di porta.

 

La Juve vince, ma i tifosi non perdonano: chi sale e chi scende nel gradimento socialJuventus
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Gatti 6.5

Serve a Douglas, per caso, l'assist del 2-0. Da lì, recupera la verve perduta, difendendo con ordine e pulizia. Scongiurae alla Juve un finale di secondo tempo al cardiopalma salvando miracolosamente su Maleh.

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