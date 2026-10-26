“L’errore di Spalletti” e “la scelta non definitiva”. Juve, la sentenza Sky: “Serve uno come lui”
Le voci degli opinionisti dopo la vittoria della squadra di Spalletti a Lecce: “Con questo modulo è più facile trovare le punte, ma il gioco è ancora lento”
La Juve vince contro il Lecce e lo fa con il 3-5-2 utilizzato da Spalletti, confermato dopo la prova in Europa League col Rennes. I bianconeri riescono a trovare tre punti importanti dopo un periodo non proprio positivo in campionato che ora permettono di guardare al futuro con un po' più di tranquillità. A Sky Club, però, il dibattito si accende proprio sullo schema tattico utilizzato oltre che su alcuni singoli.
L'analisi di Lecce-Juve
Marchegiani ha commentato a Sky Sport la prestazione della Juventus contro il Lecce: "Non è una partita della Juve che mi ha entusiasmato. Nel senso, primo tempo buono, soprattutto come linee di gioco: la squadra occupava bene il campo. Woltemade dà tanto alla squadra, nel senso che lega e permette alla squadra di giocare più in verticale, di trovare un riferimento davanti. Dal punto di vista tecnico, non ha fatto la partita che può fare, nel senso che è stato bravissimo a farsi trovare con la palla nei piedi, non altrettanto bravo poi nel mandar dentro gli altri. La Juve può far molto meglio sotto questo punto di vista. Bene invece il primo tempo di Douglas Luiz, che forse aveva troppa libertà, però l'ha sfruttata benissimo".
Anche l'ex bianconero Padovano dice la sua: "Ha fatto quello che doveva fare per vincere questa partita ed è stata aiutata anche da qualche errore abbastanza clamoroso del Lecce. Tutto sommato dopo i due gol che ha fatto è andata in gestione, ha portato a casa la vittoria che era direi fondamentale".
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