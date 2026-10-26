“L’errore di Spalletti” e “la scelta non definitiva”. Juve, la sentenza Sky: “Serve uno come lui”

L'analisi di Lecce-Juve

Marchegiani ha commentato a Sky Sport la prestazione della Juventus contro il Lecce: "Non è una partita della Juve che mi ha entusiasmato. Nel senso, primo tempo buono, soprattutto come linee di gioco: la squadra occupava bene il campo. Woltemade dà tanto alla squadra, nel senso che lega e permette alla squadra di giocare più in verticale, di trovare un riferimento davanti. Dal punto di vista tecnico, non ha fatto la partita che può fare, nel senso che è stato bravissimo a farsi trovare con la palla nei piedi, non altrettanto bravo poi nel mandar dentro gli altri. La Juve può far molto meglio sotto questo punto di vista. Bene invece il primo tempo di Douglas Luiz, che forse aveva troppa libertà, però l'ha sfruttata benissimo".