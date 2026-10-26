"Neanche con le mani. Quando aiutano Spalletti?", "Quella frase uscita male": l'analisi Juve a Pressing

Lecce-Juve, l'analisi

Mauro a Pressing su Sportmediaset commenta la prestazione della Juve: "Ci sono dei segnali positivi di questa vittoria, a partire dall'umiltà dell'allenatore che cambia modulo perché ha cercato di aggiustare i disastri difensivi e ha fatto benissimo. Douglas Luiz in questa maniera può fare il regista con tre compagni più vicini a lui, può pensare a gestire la palla senza correre troppo. I due attaccanti ci stanno. Le parole di Spalletti sulla maglia sono importanti ed è compito dell'allenatore far capire certe dinamiche alla Juventus".