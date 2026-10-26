"Neanche con le mani. Quando aiutano Spalletti?", "Quella frase uscita male": l'analisi Juve a Pressing
Il momento della Juve, il mercato e l'umiltà di Spalletti con il cambio modulo: questi gli argomenti principali nel dibattito nato a Pressing su Sportmediaset parlando appunto dei bianconeri dopo la vittoria sul Lecce. Una prestazione solida in fase difensiva con alcuni aspetti da dover ancora migliorare.
Lecce-Juve, l'analisi
Mauro a Pressing su Sportmediaset commenta la prestazione della Juve: "Ci sono dei segnali positivi di questa vittoria, a partire dall'umiltà dell'allenatore che cambia modulo perché ha cercato di aggiustare i disastri difensivi e ha fatto benissimo. Douglas Luiz in questa maniera può fare il regista con tre compagni più vicini a lui, può pensare a gestire la palla senza correre troppo. I due attaccanti ci stanno. Le parole di Spalletti sulla maglia sono importanti ed è compito dell'allenatore far capire certe dinamiche alla Juventus".
Ranocchia: "Il cambio di modulo gli ha dato un po' più di solidità, soprattutto nella zona centrale. Con questo schema tattico devi avere i quinti che si fanno un bel mazzo perché sennò fatichi". Trevisani chiude: "Il problema è un altro: giochi con due punte che non segnano manco con le mani".
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