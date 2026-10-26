Doveri, il Var che snobbò la gomitata a Gatti e… Yoshi: chi arbitra Genoa-Juve

Non è soltanto una questione di nomi, ma anche di precedenti, episodi controversi e storie poco conosciute. In vista di Genoa- Juventus , l'attenzione si concentra sulla squadra arbitrale guidata da Doveri, chiamato a dirigere una sfida delicata per entrambe le formazioni. Alle sue spalle agiranno Aureliano e Pezzuto, rispettivamente al Var e all'Avar , due figure che riportano alla mente dei tifosi bianconeri decisioni discusse e partite ancora ricordate. Ma tra i protagonisti della designazione c'è spazio anche per una storia diversa dal solito: quella di Daisuke Emanuele Yoshikawa , assistente di origini giapponesi che si è ritagliato un posto in Serie A attraverso un percorso tutt'altro che ordinario. Un intreccio di numeri, ricordi e curiosità accompagna così la vigilia della gara del Ferraris.

Genoa-Juve, la squadra arbitrale

A dirigere la sfida contro il Genoa ci sarà Doveri, uno degli arbitri con maggior esperienza in Serie A. I suoi precedenti con i bianconeri fanno sorridere a metà Spalletti: 15 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte. Al Var ci sarà Aureliano: la Juve con il fischietto della sezione di Bologna al monitor ha ottenuto 9 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte, l'ultima proprio contro la Lazio allo Stadium (anche se nel ruolo di Avar).

Ad aiutarlo invece è stato designato Pezzuto che invece ha arbitrao la Vecchia Signora da Lissone solo in quattro cricostanze: 3 vittorie bianconere e 1 sconfitta. Il quarto uomo sarà Di Marco, mentre il ruolo di assistenti sarà della coppia Palermo-Yoshikawa. E a proposito di quest'ultimo c'è una bella storia da raccontare.