Doveri, il Var che snobbò la gomitata a Gatti e… Yoshi: chi arbitra Genoa-Juve
Non è soltanto una questione di nomi, ma anche di precedenti, episodi controversi e storie poco conosciute. In vista di Genoa-Juventus, l'attenzione si concentra sulla squadra arbitrale guidata da Doveri, chiamato a dirigere una sfida delicata per entrambe le formazioni. Alle sue spalle agiranno Aureliano e Pezzuto, rispettivamente al Var e all'Avar, due figure che riportano alla mente dei tifosi bianconeri decisioni discusse e partite ancora ricordate. Ma tra i protagonisti della designazione c'è spazio anche per una storia diversa dal solito: quella di Daisuke Emanuele Yoshikawa, assistente di origini giapponesi che si è ritagliato un posto in Serie A attraverso un percorso tutt'altro che ordinario. Un intreccio di numeri, ricordi e curiosità accompagna così la vigilia della gara del Ferraris.
Genoa-Juve, la squadra arbitrale
A dirigere la sfida contro il Genoa ci sarà Doveri, uno degli arbitri con maggior esperienza in Serie A. I suoi precedenti con i bianconeri fanno sorridere a metà Spalletti: 15 vittorie, 9 pareggi e 8 sconfitte. Al Var ci sarà Aureliano: la Juve con il fischietto della sezione di Bologna al monitor ha ottenuto 9 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte, l'ultima proprio contro la Lazio allo Stadium (anche se nel ruolo di Avar).
Ad aiutarlo invece è stato designato Pezzuto che invece ha arbitrao la Vecchia Signora da Lissone solo in quattro cricostanze: 3 vittorie bianconere e 1 sconfitta. Il quarto uomo sarà Di Marco, mentre il ruolo di assistenti sarà della coppia Palermo-Yoshikawa. E a proposito di quest'ultimo c'è una bella storia da raccontare.
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS