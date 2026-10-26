"Si può dire o no?" Mauro infiamma Pressing sull'Inter, "Forse c'è qualche problema..."

A ridimensionare la critica è Biasin: " Una squadra in cui undici undicesimi giocano alla perfezione per me non esiste. Il compito di una grande squadra è sopperire alla giornata storta di uno o due giocatori. Ci sta che Calhanoglu abbia giocato male, se giocano male in 2 ci pensano gli altri 9. Poi se giocano male in 5, hai perso la partita". Una replica che sposta il discorso dal rendimento dei singoli alla solidità collettiva. Mauro, almeno su questo punto, concorda con il collega, riconoscendo la validità del ragionamento: "E su questo sono d'accordo".

Trevisani rilancia: "L'Inter ha fatto trenta tiri con queste cose qua"

Nel dibattito interviene anche Trevisani, che non nega le difficoltà evidenziate da Mauro, ma le inserisce in una valutazione più ampia della prestazione nerazzurra: "Calhanoglu ha giocato male, ed è vero. Mkhitaryan è calato alla distanza, ed è vero. Pio Esposito, febbricitante, non ha giocato bene, ed è vero. L'Inter ha fatto trenta tiri con queste cose qua. Pensa che squadra!". Il ragionamento di Trevisani ribalta la prospettiva: anziché concentrarsi esclusivamente sulle difficoltà individuali, invita a considerare la capacità dell'Inter di creare occasioni e mantenere una pressione offensiva importante anche quando alcuni dei suoi uomini più rappresentativi non sono nella loro giornata migliore. Una prova che, nella sua lettura, testimonia le risorse a disposizione di Chivu e la profondità di una rosa in grado di trovare alternative.

A quel punto Mauro allarga il discorso alla Lazio, protagonista di un rendimento che considera particolarmente significativo nel panorama del campionato: "Allora devo dire una cosa. La Lazio sta facendo qualcosa di...I punti che ha la Lazio sono la meraviglia del calcio italiano fino adesso" . La chiosa di Biasin arriva immediata e riporta il confronto al tema iniziale, separando il giudizio sul percorso della formazione biancoceleste da quello dei nerazzurri: "Perfetto ma non è che se fa bene la Lazio allora non va bene l'Inter".

