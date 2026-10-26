"Si può dire o no?" Mauro infiamma Pressing sull'Inter, "Forse c'è qualche problema..."

L'ex giocatore e opinionista tv ha analizzato le continue rimonte dei nerazzurri in una chiave diversa
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Pubblicato il 26.10.2026, 15:14

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Tre punti in cassaforte, la solita rimonta e un dibattito che si accende ben oltre il risultato. La vittoria dell’Inter contro la Fiorentina finisce sotto la lente d’ingrandimento degli opinionisti di Pressing, dove il successo nerazzurro diventa l’occasione per interrogarsi sulla qualità della prestazione e sulle difficoltà mostrate da alcuni protagonisti. A sollevare i dubbi è Massimo Mauro, che punta il dito soprattutto contro Calhanoglu e Pio Esposito, mettendo in discussione anche la necessità di dover ricorrere alle risorse della panchina per portare a casa la partita. Una lettura che trova la replica di Fabrizio Biasin e Riccardo Trevisani, pronti a sottolineare come la forza di una squadra si misuri anche nella capacità di vincere quando non tutti sono al meglio. Nel confronto emerge così una domanda: le rimonte sono il segnale della mentalità dell’Inter di Chivu oppure nascondono problemi che, prima o poi, rischiano di presentare il conto?

Mauro attacca Calhanoglu e Pio Esposito

Il punto di partenza della discussione è la tendenza dell’Inter a ritrovarsi in svantaggio per poi riuscire a raddrizzare la partita. Per Mauro, il dato non può essere interpretato soltanto come una dimostrazione di carattere: se la squadra è costretta più volte a inseguire, è legittimo interrogarsi sulle ragioni di queste difficoltà. E il giudizio dell’ex calciatore si concentra sulle prestazioni individuali, in particolare su quelle di Calhanoglu e Pio Esposito: "Se è tre o quattro volte che va in svantaggio e recupera solo alla fine, a volte si dice che è una vittoria da grande squadra, altre volte si dice che c'è qualche problema. Penso di poterlo dire che Calhanoglu ha giocato male e che Pio Esposito ha toccato una palla di testa oggi e basta. Si può dire questo oppure no? Questo è discutere di calcio. Calhanoglu è fondamentale per l'Inter, se comincia a giocare male c'è qualche problema. Se la devi vincere con Sucic che entra, forse c'è qualche problema".

 


 

A ridimensionare la critica è Biasin: "Una squadra in cui undici undicesimi giocano alla perfezione per me non esiste. Il compito di una grande squadra è sopperire alla giornata storta di uno o due giocatori. Ci sta che Calhanoglu abbia giocato male, se giocano male in 2 ci pensano gli altri 9. Poi se giocano male in 5, hai perso la partita". Una replica che sposta il discorso dal rendimento dei singoli alla solidità collettiva. Mauro, almeno su questo punto, concorda con il collega, riconoscendo la validità del ragionamento: "E su questo sono d'accordo".

 

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Trevisani rilancia: "L'Inter ha fatto trenta tiri con queste cose qua"

Nel dibattito interviene anche Trevisani, che non nega le difficoltà evidenziate da Mauro, ma le inserisce in una valutazione più ampia della prestazione nerazzurra: "Calhanoglu ha giocato male, ed è vero. Mkhitaryan è calato alla distanza, ed è vero. Pio Esposito, febbricitante, non ha giocato bene, ed è vero. L'Inter ha fatto trenta tiri con queste cose qua. Pensa che squadra!". Il ragionamento di Trevisani ribalta la prospettiva: anziché concentrarsi esclusivamente sulle difficoltà individuali, invita a considerare la capacità dell'Inter di creare occasioni e mantenere una pressione offensiva importante anche quando alcuni dei suoi uomini più rappresentativi non sono nella loro giornata migliore. Una prova che, nella sua lettura, testimonia le risorse a disposizione di Chivu e la profondità di una rosa in grado di trovare alternative.

A quel punto Mauro allarga il discorso alla Lazio, protagonista di un rendimento che considera particolarmente significativo nel panorama del campionato: "Allora devo dire una cosa. La Lazio sta facendo qualcosa di...I punti che ha la Lazio sono la meraviglia del calcio italiano fino adesso". La chiosa di Biasin arriva immediata e riporta il confronto al tema iniziale, separando il giudizio sul percorso della formazione biancoceleste da quello dei nerazzurri: "Perfetto ma non è che se fa bene la Lazio allora non va bene l'Inter".

 

 

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