Boniek punge: "La Juve già mi ha dato e tolto la stella, se li critico ora..."

"Vedo e sento vari critici: chi è pro Conte, chi critica Spalletti... Io dico solo che, quando guardo la Juventus, non vedo una squadra di campioni, ma solo di buoni giocatori". Lo afferma l'ex bianconero Zibì Boniek parlando a Radio Anch'io Sport su Rai Radio1: "La Juventus è in una situazione difficile. Ha tanti giocatori grandi e grossi e alcuni piccoli di talento. I bianconeri fanno fatica in Europa, ma anche in campionato e nemmeno nella vittoria di ieri a Lecce hanno brillato - aggiunge- Non mi sembra al momento una squadra da scudetto".

"La Juve e la stella allo Stadium..." L'ex calciatore non le manda a dire e prosegue: "Il primo gol arriva da un calcio di punizione, in modo un po' casuale e con il portiere ingannato da McKennie. Non è che abbia stradominato: in passato aveva più qualità".