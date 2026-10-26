Boniek punge: "La Juve già mi ha dato e tolto la stella, se li critico ora..."
"Vedo e sento vari critici: chi è pro Conte, chi critica Spalletti... Io dico solo che, quando guardo la Juventus, non vedo una squadra di campioni, ma solo di buoni giocatori". Lo afferma l'ex bianconero Zibì Boniek parlando a Radio Anch'io Sport su Rai Radio1: "La Juventus è in una situazione difficile. Ha tanti giocatori grandi e grossi e alcuni piccoli di talento. I bianconeri fanno fatica in Europa, ma anche in campionato e nemmeno nella vittoria di ieri a Lecce hanno brillato - aggiunge- Non mi sembra al momento una squadra da scudetto".
"La Juve e la stella allo Stadium..."
L'ex calciatore non le manda a dire e prosegue: "Il primo gol arriva da un calcio di punizione, in modo un po' casuale e con il portiere ingannato da McKennie. Non è che abbia stradominato: in passato aveva più qualità".
Poi, una valutazione e una battuta su Spalletti: "Non è semplice come allenatore, è molto esigente e particolare. Io sono in Italia da 44 anni e, quando lo sento parlare in tv, devo prendere il vocabolario per capire cosa dice...". E il discorso Juve si chiude con una frecciata al club bianconero: "Però non vengo qui a criticare la mia ex squadra: senza criticarli, mi hanno dato e poi tolto la stella allo Stadium. Mi fermo qui. Se adesso li critico non so poi cosa mi chiedono...". Ovviamente il riferimento è alla stella celebrativa che era prima stata assegnata al polacco all'esterno dell'Allianz Stadium, poi tolta e riassegnata a Edgar Davids.
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