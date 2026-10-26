Lo schema McKennie, il dubbio Kolo, il nome di mercato per gennaio: Juve, presente e futuro
Viene da dire "finalmente". Dopo due anni (e soprattutto 50 milioni di euro spesi), Douglas Luiz ha acceso la luce in cabina di regia e ha indirizzato la vittoria ottenuta sul campo del Lecce domenica pomeriggio in campionato. Una vittoria fra alti e bassi, come è normale per una squadra che non gode di ottima salute, ma che potrebbe essere la chiave di volta per il brasiliano in termini di leadership e qualità in mezzo al campo.
Douglas Luiz, l'effetto Spalletti
L'ex Aston Villa ha prima firmato l'assist decisivo per il gol del sorpasso grazie a una palla delicata su calcio di punizione recapitata fra i piedi di McKennie. Uno schema provato più e più volte in allenamento, come dimostra l'esultanza sfrenata al momento del gol del capo dei match analyst Scirea. Poi, sempre nella prima metà di gioco, ha raddoppiato con una giocata personale, punendo i giallorossi con un diagonale velenoso, complice anche un intervento non impeccabile da parte di Falcone.
Complessivamente, per Douglas Luiz è stata una prestazione di personalità, soprattutto nei momenti decisivi della partita. Nel secondo tempo si è un po' appiattito e si è abbassato, come d'altronde tutto il resto della squadra. Saranno servite le parole del tecnico Luciano Spalletti, che con lui ha alternato carezze e bacchettate per alcuni atteggiamenti in campo.
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