Kolo Muani rischia il posto, la novità Juve non aiuta: chi può sostituirlo col Genoa

TORINO - Lecce restituisce alla Juve un equilibrio. Certamente precario, perché non si può ancora considerare superata la tempesta, ma in pochi giorni dopo il tracollo contro la Lazio i bianconeri hanno pareggiato contro il Rennes (attuale capolista di Ligue 1) e battuto i giallorossi senza correre grossi rischi. Non è poco e non era scontato. Luciano Spalletti è andato a tanto così dal prendersi 6 punti, se solo non fosse stato annullato il 3-2 a Lucumi in Europa League. Una delle chiavi della ritrovata stabilità è anche legata al reparto offensivo.