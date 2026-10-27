Kolo Muani rischia il posto, la novità Juve non aiuta: chi può sostituirlo col Genoa
TORINO - Lecce restituisce alla Juve un equilibrio. Certamente precario, perché non si può ancora considerare superata la tempesta, ma in pochi giorni dopo il tracollo contro la Lazio i bianconeri hanno pareggiato contro il Rennes (attuale capolista di Ligue 1) e battuto i giallorossi senza correre grossi rischi. Non è poco e non era scontato. Luciano Spalletti è andato a tanto così dal prendersi 6 punti, se solo non fosse stato annullato il 3-2 a Lucumi in Europa League. Una delle chiavi della ritrovata stabilità è anche legata al reparto offensivo.
Juventus, le due punte funzionano
Le due punte funzionano. Se non altro tengono lontano il rischio di dover vedere una squadra completamente sbilanciata, come successo per esempio a settembre a Reggio Emilia. Il nuovo assetto, poi, risponde anche ad una precisa esigenza: aiutare Randal Kolo Muani ad esprimersi.
A non dover fare necessariamente reparto da solo. Non ha l'abito della prima punta e cucirglielo addosso a quasi 28 anni, nel poco tempo finora avuto a disposizione da Spalletti, non è impresa facile.
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