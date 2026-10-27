Riecco Cabal: dal Lecce al tour de force Juve prima della sosta, Juan avrà altre possibilità

Già, perché Cabal ha pagato a carissimo prezzo l'espulsione nel playoff d'andata di Champions League contro il Galatasaray. Ventidue minuti che hanno compromesso buona parte della scorsa stagione: l'ex Verona entrò ad inizio secondo tempo e si fece buttare fuori praticamente subito, agevolando la goleada dei turchi. Decisiva, poi, nel computo del passaggio agli ottavi della massima competizione europea. Da quel 17 febbraio Spalletti non si è più fidato: Cabal non ha mai più messo piede in campo e ad aprile rimediò pure un infortunio muscolare che gli precluse le residue chance di volare ai Mondiali. Una delusione cocente per un giocatore in estate ritenuto fuori dal progetto.

Realtà cambiata

La realtà, nel frattempo, è cambiata. Il laterale sinistro, dopo aver superato la lesione di basso grado alla coscia sinistra che l’ha tenuto ai box da inizio settembre fino alla trasferta di Cagliari, complici i tanti infortuni (su tutti quelli di Yildiz e Nico Gonzalez) è stato rispolverato. Fino all’ingresso sul terreno di gioco del Via del Mare: quasi mezz’ora molto incoraggiante, approvata pure dallo stesso Spalletti, che ha apprezzato il piglio vivace e l’attenzione in fase di non possesso. Lucio prende nota e non esclude una nuova possibilità: parla sempre il campo e in questo caso Cabal ha lasciato il Salento con la consapevolezza di essere rientrato nel giro bianconero. L’estate, in effetti, qualche cicatrice l’aveva lasciata, visto e considerato che la Juve si è trovata nella condizione di non poter prendere più il terzino sinistro sul gong del mercato (nella fattispecie Tagliafico). Il classe 2001 di Calì ha rifiutato, nell’ordine, il corteggiamento di Genoa, Bologna e Atalanta. Persino la Roma ci aveva fatto un pensierino, ma Cabal in cuor suo ha sempre sperato di giocarsela di nuovo alla Juve. Ed è successo. Nel tour de force che comprende Genoa, Napoli, Az Alkmaar e Fiorentina avrà ulteriori minuti.

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